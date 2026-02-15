8人組アイドルグループCUTIE STREETが15日、神奈川・Kアリーナ横浜で「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE〜CUTIE STREET〜」を行った。

11日から5日連続で開催したKAWAII LAB.4周年記念イベントを単独公演で締めくくった。

オープニング曲は「ハッピー世界！」。メンバーがステージに登場すると、会場はすでに沸騰状態。色とりどりのペンライトが振られた。川本笑瑠（23）の「皆さん楽しんでいきましょう！」で、さらなる大歓声が上がった。

川本の「今日は皆さん、会いたかったですか？ 私も会いたかったです！ 頑張ります！」を皮切りに、それぞれがあいさつ。7人のあいさつが終わると、川本は「Kアリーナ初の単独行です！」と宣言。ここであいさつできなかった増田彩乃（22）が登場。「出遅れたけど」とすると、「今日は最高の1日しましょう！」と叫んだ。

冒頭に4曲を続けて披露すると自己紹介の短いMCを挟み、その後は7曲連続で怒濤（どとう）のパフォーマンス。ありあまるパワーと元気を見せつけた。

アンコールでは、サプライズで8月25、26日、日本武道館での2周年記念公演を発表。VTRで発表すると、会場はこの日一番の盛り上がりとなった。川本は「決まりました！ 絶対に来てくださいね。一緒に武道館で盛り上がりましょう！」。増田は「ジャパニーズアイドルとして活動させていただいている中で、日本武道館という名誉ある場所でやらせていただくのはめちゃめちゃ大きなことなので、絶対に来てください！」と訴えた。

この日、代表曲「かわいいだけじゃだめですか？」やルーレットで曲決めした「daylight」など全14曲を披露。最後は川本の「8月にまた会おうね！」でメンバーはステージを後にした。