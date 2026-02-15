藤本美貴、“子どもが言うことを聞く”画期的なコツを伝授「わーってなってるときこそ…」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

2月10日（火）の同番組に、“小中学生のカリスマ”しなこ＆あぃりDXが登場した。

藤本が明かした“子どもを静かにさせるコツ”に、キッズグループのプロデュースを務めるインフルエンサーも目からウロコが落ちたようで…。

自らも竹下☆ぱらだいすのメンバー兼プロデューサーとして活躍しながら、キッズグループ・MADAMADAのプロデュースも手掛けるあぃりDX。

子どものプロデュースの大変さについて、１人で大人数の子どもと向き合うときの「集合がとにかく難しい」と語る。

最初のうちは「１、２…」とカウントすることで集合していたが、だんだん慣れてきてしまったようで、集合しなくなってしまったのだという。

すると藤本が「大きい声でしゃべらない」と提案。「小さい声で『あのね』と言うとスゴい聞いてくれる」と、子どもたちを静かにさせるコツをあぃりDXに伝授した。

「わーってなってるから静かな声でしゃべる、というのがあるかも」と自ら編み出した方法を明かした藤本に、あぃりDXは「それめっちゃいい」とつぶやく。腹落ちしたようにうなずくあぃりDXの様子に、スタジオに笑いが起こった。

横澤は３人の子どもを静かにさせなくてはいけないとき、「発表します！」と声を上げるのだそう。それで興味を惹き、言うことを聞かせるのだと自身の常套手段を語った。