【天丼てんや】上天丼弁当が760円→600円に！お得な「てんやWeek！！」は2月16日〜22日まで。

天丼専門店「天丼てんや」では、2026年2月16日から22日までの期間、持ち帰り限定で「海老と野菜の上天丼弁当」を特別価格600円で販売します（一部店舗を除く）。

テイクアウト限定のキャンペーン

16日から実施する「てんやWeek！！」では、海老2本・なす・かぼちゃ・いんげんがのった「海老と野菜の上天丼弁当」が特別価格に。通常価格760円のところ、600円で販売されます。

販売対象外の店舗は、以下の通りです。

【てんや】

諏訪店／松本双葉店／佐久平店／長野徳間店／川中島店／富山本郷新店／高岡宮田町店／仙台六丁の目店／上里SA店／富士川SA店／羽田空港第1ターミナル店／羽田空港第2ターミナル店／未来ダイニング文京グリーンコート店／川崎アゼリア店／刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店／けやきウォーク前橋店／イオンモール大日店／新千歳空港店／銀座店（2月28日まで休業）／府中店（2月16日休業）／サンシャイン店（2月16日休業）／聖蹟桜ヶ丘店（2月17日休業）／ボーノ相模大野店（2月17日18時から22時休業）／ららぽーと柏の葉東急ストア店（2月17日・18日休業）／ビーンズ赤羽店（2月18日休業）／錦糸町テルミナ2店（2月18日休業）／南砂町ショッピングセンターSUNAMO店（2月19日休業）／コクーンシティさいたま新都心店（2月19日休業）／あべのキューズモール店（2月19日休業）／トレッサ横浜店（2月19日休業）

また、名鉄イン名古屋金山アネックス店は朝食時間帯（6時30分から9時30分まで）は実施していません。

【天ぷらてんや】

FKD宇都宮インターパーク店／川越野田店

「海老と野菜の上天丼弁当」には、みそ汁は付きません。また、割引券・サービス券・クーポン券・リッチモンドクラブ10％オフ優待などは利用できません。

※価格は税込です。

