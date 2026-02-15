BTSが全世界に投げかけた「WHAT IS YOUR LOVE SONG?」という問いかけ…その答えがニューアルバム『ARIRANG』に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BTSが仕掛けた世界主要都市を横断する大規模キャンペーンが話題を呼んでいる。

■突然世界の都市に現れた「WHAT IS YOUR LOVE SONG?」のメッセージとは？

ソウル・聖水駅付近の建物外壁が「WHAT IS YOUR LOVE SONG?」というメッセージで埋め尽くされ、多くの通行人の視線を集めた。ニューヨークでは、マンハッタンのタイムズスクエアの大型ビジョンをはじめ、イースト・ヴィレッジ、ソーホー、ブルックリンなど、市内各所に同じ問いを掲げた大型ポスターが登場。さらにロンドンでは、国内最大規模の鉄道駅であるウォータールー駅およびロンドン・ブリッジ駅の大型LEDモニターを通じて、この一文が映し出された。

世界主要都市を横断する大規模キャンペーンでありながら、これまで発信元が明かされていなかったことから、「一体誰によるものなのか」と大きな関心を集めた。SNS上ではさまざまな推測や解釈が飛び交い、話題を呼んでいたが、そのキャンペーンの主役が、BTSであることが明らかになった。

14日、バレンタインデーを迎えたソウルのCOEXには、赤い薔薇で埋め尽くされたアートウォールが出現。来場者が壁に挿された花を一輪ずつ手に取ると、背後に隠されていた「WHAT IS YOUR LOVE SONG?」という問いとBTSのロゴが姿を現した。

このプロモーションは、BTSの5thアルバム『ARIRANG』のメッセージを伝えるために企画されたグローバルキャンペーンで、ニューアルバムはグループのアイデンティティと「深い愛」という普遍的な感情をテーマとしている。BTSは、「WHAT IS YOUR LOVE SONG?」という問いを通じて、世界中の人々がそれぞれの大切な“ラブソング”を思い浮かべながら、アルバムのコンセプトを体感できるように仕掛けたのだ。

所属事務所のBIGHIT MUSICは、「『ラブソング』とは、単なる愛の歌を超えて、多くの人々が自身の思い出を振り返り、慰めや力を得る歌である。『WHAT IS YOUR LOVE SONG?』という問いが、それぞれの心の中にある歌を思い出すきっかけになることを願っている」とキャンペーンの意義を説明した。

本キャンペーンは22日まで、さまざまな形式で展開される。ソウル、ニューヨーク、ロンドン各地に掲出されたポスターのQRコードを読み取ることで、特設サイトにアクセスし、自身の「ラブソング」を投稿することができる。

そんなBTSのニューアルバムは韓国内にて3月20日にリリースされ（日本発売日は3月21日）、21日には光化門広場にて『BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG』を開催。この模様はNetflixを通じて生中継が予定されている。

■リリース情報

2026.03.21 ON SALE

ALBUM『ARIRANG』

※韓国発売：3月20日

■【画像】世界各国での「WHAT IS YOUR LOVE SONG?」

■関連リンク

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/