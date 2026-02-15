イコラブ大場花菜の4コマ連載！アイドルは、誕生日の写真が大・重・要！総ツッコミを受けた誕生日の裏話／はなコミ！第68回【作者に聞く】
指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)に所属し、特技のイラストを活かしてグッズ制作にも関わっている芸術家肌なメンバー、大場花菜さんが描く4コマエッセイ「はなコミ！〜となりにアイドル〜」。今回は、2月4日の誕生日の裏話をお届け！
■「誕生日用の写真を準備せねばならない！！！」
私たちアイドルにとって誕生日の写真というのは大事なのです！！ここ数年は誕生日シーズンにツアー初日なことが多かったので、誕生日当日に載せる写真は新衣装なことが多かったのですが、今年はツアー初日と被らなかったので、「誕生日用の写真を準備せねばならない！！！」と思いまして。友達に「誕生日の写真を撮ってほしい！」と頼んだら快くOKしてくれました！！
そして私は誕生日用のお洋服を探しにショッピングへ！！その日は時間が限られていたので、もう高速でいろんなお店を歩き回りました！！！(笑)
時間がなかったので、「パーティー用のドレスにしようかな？」と思っていたのですが、とあるお店のトルソーが着用していたお洋服に一目惚れ！！自分にぴったりすぎるお花のキャミソールと柔らかい黄色のカーディガン！！これだ！！と試着して勢いよく購入して行きました(笑)。
普段はスウェットを着ることが多いのですが、この運命の出会いをしたお洋服で現場入りしたら、みんなに珍しがられました。しかもキャミだったので、みんなに「寒くないの！？」と心配されました。おしゃれな格好で行くと毎回みんなにツッコまれます(笑)。
■「3日あるから練習してきます！！」
2/1に開催した「行こラブ会 vol.20」というイベントで、杏奈が「リボンヘアをやってみようかな〜♪」と。その日は二部公演だったので間に時間があり、リボンへアをヘアメイクさんに作ってもらっていました！！
私も今まで色々ヘアアレンジをしてきたのですが、リボンへアはまだやったことがなくて！2/4の誕生日当日にスペシャルライブがあったので、「その日にリボンへアをやりたい！」と思いまして！！ヘアメイクさんにリボンヘアの予約をさせていただきました♩凝った髪型はやはり難しいので、時間がないとなかなか頼めません。「3日あるから練習してきます！！」とはりきってくれました♡(笑)
当日は一番最後にヘアメイクへ入ったのですが、髪の毛と格闘しながらヘアメイクさんがかわいいリボンヘアを作ってくださいました♡一部が始まる10分前くらいに完成して、それに納得がいってなかったヘアメイクさん。一部と二部の間にまたリボンを作り直して完璧リボンヘアにしてくださいました！！♡
