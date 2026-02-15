【道頓堀観光】初めての大阪ならココ！「道頓堀」へグリコの看板を見に行こう！24時間にぎわう街を歩く定番モデルコース
大阪一の観光地である「道頓堀」。もともとは17世紀にできた水路で、芝居小屋が立ち並ぶブロードウェイのような場所だった。形は変われど、いまもなお昼夜問わずにぎわいを見せる道頓堀を、「道頓堀観覧車えびすタワー」や「中座くいだおれビル」など、定番のスポットを押さえつつ歩いてみてはどうだろう。
【写真で見る】道頓堀で食いだおれコース
道頓堀でくいだおれ、なんばの定番コース
道頓堀〜徒歩約3分〜とんぼりリバークルーズ〜徒歩約1分〜道頓堀観覧車えびすタワー〜徒歩約3分〜中座くいだおれビル〜徒歩約4分〜なんばウォーク
■道頓堀
巨大看板が彩る大阪を代表する繁華街
1612年に安井道頓が私財をなげうち、南堀河の開削に着手。道頓自身は大坂の陣で命を落としたが、従弟らが事業を引き継ぎ、1615年に完成させた水路が道頓堀だ。17世紀後半には歌舞伎や人形浄瑠璃の公演を行う劇場が立ち並び、日本のブロードウェイといった様相になった。現在では巨大看板がひしめき合う大阪きっての繁華街となり、かに道楽、たこ焼き わなか、金龍ラーメンなどの多数の有名店が立ち並ぶ。
見どころ
戎橋からみえるグリコの看板は、道頓堀のみならず、大阪のシンボルとして有名だ。
住所：大阪府大阪市中央区道頓堀
交通アクセス：【電車】地下鉄御堂筋線・四つ橋線・千日前線なんば駅、阪神電車・近鉄大阪難波駅14番出口からすぐ
■とんぼりリバークルーズ
道頓堀を水上から楽しむミニクルーズ
大阪を代表する歓楽街・道頓堀戎橋の近くにある太左衛門橋の乗船場からスタートする約20分間のクルーズ。船にはそれぞれガイド役のスタッフがついており、ハイテンションで盛り上げながら、周囲や船がくぐる橋の解説などをしてくれる。チケットは船乗場すぐそばのチケット売り場、もしくはオンラインで購入可能だ。
見どころ
グリコの看板ほか、華やかな賑わいを見せる夜の道頓堀を水上から体験できる。
住所：大阪市中央区宗右衛門町7-13
交通アクセス：【電車】地下鉄御堂筋線・四ツ橋線・千日前線なんば駅から徒歩約5分、南海本線・高野線難波駅から徒歩約10分、阪神なんば線大阪難波駅から徒歩約5分、近鉄大阪難波駅から徒歩約5分
■道頓堀観覧車えびすタワー
道頓堀沿いにある世界初の長円形観覧車
大阪市中央区宗右衛門町にあるドン・キホーテ道頓堀店に併設している観覧車。約15分で回る世界初の長円形観覧車。4人乗りのゴンドラが水平に回転し、道頓堀の風景が楽しめる。ドン・キホーテ1階免税レジ横にある階段に入口があり、券売機でチケットを購入する。人気スポットのため長蛇の列ができることも。
見どころ
観覧車を楽しんだあとは売り場面積の広いドン・キホーテで買い物も楽しめる。
住所：大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-13
交通アクセス：【電車】地下鉄各線なんば駅(14番出口)から徒歩約5分
■中座くいだおれビル
エンタメ、買い物、飲食が同じビル内で楽しめる
大阪の繁華街のひとつとして有名な道頓堀に位置する、単なる飲食施設ではなく、エンタメ・買い物・グルメが一体となった複合型の観光スポット。2025年春に全館リニューアルし、来館者のおなかもココロも満たすフードエンターテインメントビルに生まれ変わった。エントランスに立つ「くいだおれ太郎」や外壁の巨大看板はフォトジェニックな名所として人気を集めている。大阪土産やコスメが充実した店舗もあり、特に外国人観光客や修学旅行生の来場が多い。ショーや買い物、カラオケにゲーム、ナイトクラブまで、1日中飽きずに過ごせる魅力が詰まっている。
見どころ
よしもと道頓堀シアターやアミューズメント施設もあるほか、食の街大阪ならではの飲食店ごとの人気メニューがバラエティ豊富にそろっている。
住所：大阪府大阪市中央区道頓堀1-7-21
交通アクセス：【電車】地下鉄御堂筋線・四つ橋線・千日前線なんば駅(14号出口)から徒歩約4分。近鉄大阪難波駅(21号出口)から徒歩約6分。南海なんば駅(E2出口)から徒歩約7分。JR大和路線難波駅(北出口)から徒歩約11分。Osaka Metro御堂筋線・長堀鶴見緑地線心斎橋駅(4-B号出口)から徒歩約9分
■なんばウォーク
大阪・ミナミの中心に伸びる大型地下街
大阪・ミナミの中心に東西約715メートルにわたって続く大型地下街。ファッションや雑貨、カフェ、和洋中の飲食店など多くの店舗が並び、Osaka Metroなんば駅、日本橋駅や近鉄・JR・南海各駅と直結する利便性の高さから、買い物やグルメ、乗り換え時の立ち寄りスポットとして親しまれている。クジラのモニュメントが象徴的なくじらパークや、森をイメージしたフォレストパーク、シカゴ美術館所蔵作品の複製陶板画が並ぶシカゴギャラリーなど、アートと憩いの空間も充実し、季節ごとのイベントも多彩だ。
見どころ
巨大なクジラのモニュメントが目を引く広場や、森をイメージした休憩スペース、アートギャラリーなど、買い物以外の楽しみ方が充実している地下街である。
住所：大阪府大阪市中央区難波
交通アクセス：【電車】地下鉄各線・JR・南海電鉄なんば駅直結。地下鉄千日前線 日本橋駅直結
かに道楽やグリコの看板など、フォトジェニックなスポットとしても人気を博している道頓堀。歩くだけで楽しいこの観光エリアは、ネオンサインがかがやく夜に訪れるのもおすすめだ。ショッピングや食事とともに、道頓堀を歩いてぜひ大阪観光を満喫してほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
