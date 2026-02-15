4歳児の鋭すぎる一言に大人絶叫　しらす離乳食が“恐怖”に

「この黒いのって全部お目目だよね？」

0歳児のために作った離乳食を見て、4歳児が放った鋭すぎる一言がXで「破壊力エグい」「やめろォぉぉ」と話題を集めています。

■ 黒こんにゃくに似た「しらすのすり潰し」黒いつぶつぶの正体は……

Xユーザーの「ゆる外資コンサルMom」さんがこのほど投稿したのは、0歳の我が子のために作った離乳食「しらすのすり潰し」の画像。

プラスチックの容器に小分けにされており、黒いつぶつぶが散らばるビジュアルは、黒こんにゃくにも似ています。

こちらはその名の通りしらすをすり潰して食べやすくしたもので、ここ半年ほどよく出しているメニューだといいます。

名前にも調理法にも見た目にも特に違和感がない、いたって普通のメニュー。栄養もありそうで、離乳食にはもってこいに違いありません。シンプルなので、大人向けのアレンジもできるかも？

しかしそんなのんびりとした考えは、ゆる外資コンサルMomさんの4歳のお子さんが放つ一言で、破壊されます。

「この黒いのって全部お目目だよね？」

見た目が黒こんにゃくに似ているものの、これはしらすのすり潰し。黒こんにゃくならつぶつぶは海藻の粉末ですが……ええ、そうです。しらすのすり潰しに含まれている黒いつぶつぶは、そういうことです。全部が全部そうではないと思いますが、大部分は、はい、おっしゃるとおりです。

目、です。

お子さんからのまさかの一言をもらったゆる外資コンサルMomさんは「そう、そうなんだけどさ。改めて言われるとうおおおおおおお無理ぃいいいいい」と悲鳴。「急にすりつぶしたしらすのたたりが怖くなった」と続けました。

投稿のリプライ欄にも「破壊力エグい」「やめろォぉぉ」「人間って恐ろしいですね…」と“真実”に気付かされた大人たちの阿鼻叫喚が広がっています。

かくいう筆者も文章の意味を理解した瞬間、リアルに「Oh……」という声が漏れました。

衝撃の一言をもらったゆる外資コンサルMomさんはその後「そ、そうだね。よくしらすを見ているね」と返答。しかしながら鳥肌が立ってしまい、しらすのすり潰しそのものが怖くなって、速攻で冷凍庫に入れてしまったとのことです。

筆者や他のユーザーはまだ写真で見ているだけですが、現物を前にし、かつ「自分がこれを作ったのだ」という気持ちがあれば、恐怖心が湧くのも納得です。

■ 4歳児だからこその視点、人間の残酷さに気付かされる

しかし一方で、人生4年目だからこその純粋かつ鋭い視点に驚く気持ちも。ゆる外資コンサルMomさんはお子さんの反応について「お目目とわかるのが賢いなと思いました。しらすをよく観察しておりどこが黒いかわかるのがすごいなと」と話しています。

4歳のお子さんは好奇心旺盛で、日頃から物事をよく観察するタイプ。魚を見る際は口の中、歯にまで意識を向けるそう。最近子ども用のデジタル顕微鏡を買った影響もあり、小さいものを見ることに夢中なのだとか。

人間がいかに残酷なことをしているのか、生き物を食べるのはどういうことか。子どもの一言に、恐怖以上の気付きを与えられる投稿です。

明日からはよりいっそう大切にしらすを食べていきたいと思わされました。

ゆる外資コンサルMom さん（@Komatsuna_56789）

