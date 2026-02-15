元「シブがき隊」でタレントの布川敏和（60）が14日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後7・54）に出演。シブがき隊の秘話を披露した。

MCのメッセンジャー・黒田有から「布川さんってずっと明るくて、暗いイメージがない。陽キャなんですか」と問われ、「そうかもしんないですね。俺もう途中からつくるのやめようと思ったのよ。仕事でつくってしまうと、プライベートとの差が大変かなと思って。まんまのほうが生きていく中で楽なんじゃないかと思って。もうしょうがないじゃないですか、ふっくんはやめられない」と返した。

「そんなかっこつけなくてもいいじゃないですか、ふっくんだったら。楽なのよね。モッくん（本木雅弘）だったらちゃんとしとかなきゃいけないから」と笑い、「モッくんは普段違いますからね」と続けた。

「違うんですか！」と驚く黒田に、「ちょっと神経質で、ちょっと違うんですよ。たまに出ちゃうんですよ、バラエティーで」と笑顔。「“あ…どうなの…明日の洋服は何着てけば良い？…これでいいの？…靴これでいいの…？みたいな。心配性。細か〜いことを」と明かした。

さらに「ヤッくん（薬丸裕英）は“はなまるマーケット”（薬丸がMCを務めた朝の帯情報バラエティー番組）で（印象が）変わったでしょ？ズルいなあと思ったね」と、朝のさわやかなイメージについて、以前の印象とは「違う違う」とニヤリ。「今はもうあれに合わせてるけど、“ジタバタすんなよ！”みたいな」と、かつてはオラオラキャラだったと説明し、笑わせた。

現在、2人との交流は「ないですねえ〜」と布川。「薬丸とは誕生日にLINEで“おめでとう”と言い合う関係にはなりましたよ。だけど、あんまり遊ぼうとかは思わない」と吐露。「仲が悪いんじゃないですよ、性格が合わない」とぶっちゃけ、「ネタと思ってください」と一連の“シブがき漫談”であることをアピールしていた。