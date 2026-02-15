女性8人組「CUTIE STREET」が15日、Kアリーナ横浜でライブを行った。8月25、26日に自身初となる日本武道館公演を開催することが発表された。グループ結成2周年を記念したライブという位置づけで、増田彩乃（22）は「日本のアイドルにとって名誉ある場所に立てるなんて」と喜んだ。

本人たちにも聞かされていなかった。この日に公開された「ゆめみるプリマドンナ」のミュージックビデオ（MV）をファンと一緒に鑑賞する企画が行われ、メンバーたちがはしゃぎながらLEDパネルを眺めていた。するとアントニオ猪木さんの入場テーマ「炎のファイター」が流れ、「迷わず行けよ、行けば分かるさ」のメッセージとともに画面に「日本武道館」の文字。8人は「やったー！」と大はしゃぎ。板倉可奈（24）は「みんなと一緒に日本武道館で2年目を迎えられるのがうれしい」と喜んだ。

グループは2024年に「かわいいだけじゃだめですか？」でデビュー。同曲がSNSを中心に大ヒットし、昨年には日本レコード大賞の新人賞を受賞した。

この日のライブは、11日から5日間にかけて計6万人を動員したアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の発足4周年公演。CUTIE STREETはそのトリの大役を任されたかっこうで、「かわいいだけじゃだめですか？」など14曲を披露した。