BTS、世界各地で大規模プロモーション「WHAT IS YOUR LOVE SONG？」 3年9ヶ月ぶり“完全体”カムバックへ
7人組グループ・BTSが、3月20日午後1時に5thアルバム『ARIRANG』をリリースする。それに先立って、世界主要都市で大規模キャンペーンを行っていたことがわかった。
【画像】BTS、“約4年ぶり”ワールドツアーの日程表
韓国・ソウルの聖水駅付近では、建物外壁が「WHAT IS YOUR LOVE SONG？」というメッセージで埋め尽くされ、多くの通行人の視線を集めた。アメリカ・ニューヨークでは、マンハッタンのタイムズスクエアの大型ビジョンをはじめ、イースト・ヴィレッジ、ソーホー、ブルックリンなど、市内各所に同じ問いを掲げた大型ポスターが登場。イギリス・ロンドンでは、国内最大規模の鉄道駅であるウォータールー駅およびロンドン・ブリッジ駅の大型LEDモニターを通じて、同じ一文が映し出された。
世界主要都市を横断する大規模キャンペーンでありながら、これまで発信元が明かされていなかったことから、関心を集めていたが、そのベールに包まれていたキャンペーンの主役が、BTSであることが明らかになった。
14日、バレンタインデーを迎えたソウルのCOEXには、赤い薔薇で埋め尽くされたアートウォールが出現。愛を象徴する薔薇は、各都市で掲げられてきたメッセージを想起させる演出となった。来場者が壁に挿された花を一輪ずつ手に取ると、背後に隠されていた「WHAT IS YOUR LOVE SONG？」という問いとBTSのロゴが姿を現した。世界中を彩ってきたこの問いかけが、BTSの新譜に関連したプロモーションであったことが明かされた。
本プロモーションは、5thアルバム『ARIRANG』のメッセージを伝えるために企画されたグローバルキャンペーンである。新譜は、グループのアイデンティティと「深い愛」という普遍的な感情をテーマとしている。BTSは「WHAT IS YOUR LOVE SONG？」という問いを通じて、世界中の人々がそれぞれの大切な“ラブソング”を思い浮かべながら、アルバムの情緒を自然に体感できるよう意図した。
所属事務所のBIGHIT MUSICは「『ラブソング』とは、単なる愛の歌を超えて、多くの人々が自身の思い出を振り返り、慰めや力を得る歌である。『WHAT IS YOUR LOVE SONG？』という問いが、それぞれの心の中にある歌を思い出すきっかけになることを願っている」とキャンペーンの意義を説明した。
本キャンペーンは22日まで、さまざまな形式で展開される。ソウル、ニューヨーク、ロンドン各地に掲出されたポスターのQRコードを読み取ると、特設サイトにアクセスし、自身の「ラブソング」を投稿することができる。
BTSは3月20日午後1時、5thアルバム『ARIRANG』をリリースする。 21日には韓国・光化門広場にて『BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG』を開催。この模様はNetflixを通じて生中継される。
