¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÄ»±©°ìÏº¡Ê£·£³¡Ë¡¢»³ÀîË¡Ê£¶£·¡Ë¡¢ÌÚÂ¼ÎµÂ¢¡Ê£³£·¡Ë¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó¡Ê£³£´¡Ë¤Î£´¿Í¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÌÚÂ¼²È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä»±©¤È»³Àî¤Î·»Äï¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä»±©¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëÎµÂ¢¤ÈÅ°Æó¤Î£´¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï£³²óÌÜ¡£»³Àî¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´ò¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢ÎµÂ¢¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±Ä»±©¡¢»³Àî¡¢Å°Æó¤Î£³¿Í¤¬²Î¾§¤¹¤ë¿·¶Ê¡Ö¤¢¤¡¤Ò¤È¤êÎ¹¡×¤òÇ®¾§¡£ÎµÂ¢¤Ï¡Ö±é²Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¿Í¤Î¿´¹½¤¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÀ©ºî°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¡£Ä»±©¡¢»³Àî¡¢Å°Æó¤Î¡Ö£³¿Í¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¼¼Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤ËÄ»±©¤Ï¡Ö¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÐæ¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Û¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÇÙ¤¬¤ó¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë»³Àî¤ÏÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÊ¿¹ÔÀþ¤Ç¤¹¡£¤ªÌô¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤¬¤ó¤Ï¡Ë¾®¤µ¤¯¤âÂç¤¤¯¤â¤Ê¤¯Ê¿¹ÔÀþ¡£°ìÈÖ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿Â¹¤Ë¡Ö»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢´é¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¡£Èè¤ì¤âÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤â¿á¤ÃÈô¤Ö¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£