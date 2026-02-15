ポーランドの都市伝説「ナチスの黄金列車」発見なるか？ ポーランドの文化財保護当局が、探索グループに現地調査を行う許可を与えたという。ポーランドメディア「ＴＶＰワールド」が先日、報じた。

ポーランドで有名な都市伝説「ナチスの黄金列車」が発見されるかもしれない。ナチスの黄金列車は別名「ヴァウブジフの黄金列車」とも呼ばれる。第２次世界大戦末期の１９４５年１月、ナチス・ドイツが、現在のポーランド南西部（当時のドイツ南東部）のドルヌィ・シロンスク県の都市ヴァウブジフ近くの秘密地下トンネルに黄金を積み込んだ列車を埋めたとされる。その列車には、３００トンもの黄金、宝石、美術品、現金などが積まれているとウワサされた。

戦後、多くの研究者、トレジャーハンターが黄金列車を捜したが、手がかりは発見されていない。そんな中、民間の探索プロジェクトの代表者が、戦時中の鉄道貨車が隠されている可能性があると考える地点での現地調査を行う正式な許可を取得したと主張している。

探索グループ「グールド・トレイン・２０２５」のミハウ・モタク代表は２０２５年４月、森林地帯にある偽装されたトンネル内に、戦時中の貨車３両が存在する可能性があるとポーランド当局に伝えたという。

そのモタク氏は、ポーランドの文化財保護当局から１年間の現地調査を認める許可を取得したと明らかにした。調査には地球物理学的探査、ボーリング調査、さらにはトンネルの存在を確認するためにコンクリートを切断する作業も含まれる可能性がある。

モタク氏は自らのユーチューブチャンネル「アンダーグラウンド・ハンター ウォフツァ・ポジェミ」で、「許可を手にしました。本当にうれしく、満足しています。最初から目指してきたことが、困難や障害、そして一部の人々の悪意にもかかわらず、ついに現実になりました。私は成功しました。非常に満足しています。もう誰にも止められません。私が予告したことは実現します。やり遂げて、世界を驚かせるでしょう」と話した。

モタク氏によると、現在は作業スケジュールを策定中であり、天候条件が現地調査の開始時期に影響を与えるという。

地中レーダー探査やボーリング調査などの各種検査は、ポーランドの地球物理学企業が実施する見込みだ。