¡Ú£Á£Å£×¡ÛÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¤¬»þ´ÖÀÚ¤ì¥É¥í¡¼¤Ç¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦ºÂÃ¥¼è¤Ê¤é¤º¡¡²¦¼Ô¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤ÏºÆÀïÀë¸À
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¡Ö£Á£Å£×¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡§¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡×¡Ê¥·¥É¥Ë¡¼¡Ë¤¬£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤Ï¡¢£Á£Å£×¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¡Ê£´£°¡Ë¤È£²£°Ê¬»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¤Ç²¦ºÂÃ¥¼è¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦£Ä£Ä£Ô¤È£³ÃÄÂÎ½êÂ°¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤Îà¥¸¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡á¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Î¡Ö¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¥Ö¥ë¡¼¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤Ç¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤Ë¾¡Íø¡£Æ±¤¸¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¶Ë°¡Ö¥Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥º¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¡¢É¸Åª¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦ºÂÀï¤Ç¤Ï¡¢³°Éô¤«¤é¤Î²ðÆþ¤ò°ìÀÚ¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¹¤â¥Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥º¤â¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£½øÈ×¤«¤é¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÃÝ²¼¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¾å¤Î¹¶ËÉ¤Ç¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤ÎÇØÃæ¤òÄÞ¤Ç°ú¤Ã¤«¤¯¤È¤¤¤¦ÇËÅ·¹Ó²á¤®¤ë¹¶·â¤â¸«¤»¤ë¡£
¡¡£±£°Ê¬²á¤®¤«¤é°ìµ¤¤ËÇòÇ®¤·¤Æ¡¢¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤Ï¥¹¥È¥ó¥Ö¤«¤é¥Ö¥ë¥É¥Ã¥¯¥Á¥ç¡¼¥¯¡¢Æ¹Äù¤á¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ËÏÓ½½»ú¤Èà¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ëá¤ÇÌÔ¹¶¡£¤³¤ì¤Ë¥·¥É¥Ë¡¼¤Î´Ñ½°¤Ï¡Ö¥¿¥±¥·¥¿¡ª¡¡¥¿¥±¥·¥¿¡ª¡×¤ÈÁ°£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Ë¥Á¥ã¥ó¥È¤òÁ÷¤ë¡£ÃÝ²¼¤âÊ³¤¤Î©¤Á¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥í¥¤¥À¡¼¤«¤é¤³¤ó¿È¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤òÈ¯¼Í¡£¥«¥¦¥ó¥È£²¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÝ²¼¤Ï²¦¼Ô¤Î¥Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¶Ã°Û¤ÎÇ´¤ê¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£¡Ö»Ä¤ê»þ´Ö£±Ê¬¡×¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¡£»Ä¤ê£³£°ÉÃ¤«¤é¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤Î¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ÈÃÝ²¼¤Î¥¨¥ë¥Ü¡¼¤¬·è¤Þ¤ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥¦¥ó¥È£±¤ÇÊÖ¤·¡¢·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÃÝ²¼¤Ï²¦¼Ô¤Î¸åÆ¬Éô¤Ø¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ò¤Ö¤Á¹þ¤à¤¬£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤¨¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡»þ´ÖÀÚ¤ì¥É¥í¡¼¤Ç¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤ÎËÉ±ÒÀ®¸ù¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£ÃÝ²¼¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¡¢¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤ò¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¥¦¥µ¤òÀ²¤é¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÆÀï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë²¦¼Ô¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢·èÃå¤Ï¤Ä¤±¤ë¡£²¶¤¬¤ªÁ°¤ÎÂ©¤Îº¬¤ò»ß¤á¡¢¤³¤ÎÆ¬³¸¤ËÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿Å£¤ò°ú¤È´¤¤¤Æ±Ê±ó¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â½â¤Î¾å¤Ç²Ì¤Æ¤ë¤«¡£¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬¤«¤«¤í¤¦¤È¹½¤ï¤Ê¤¤¡¢É¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¤È·èÃåÀï¤òÀë¸À¡£¥â¥¯¥¹¥ê¡¼£ö£óÃÝ²¼¤Î¹³Áè¤ÏÂè£³¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤¤¤½¤¦¤À¡£