【GU大人気パンツ】を今っぽく穿くには！？→ 40・50代にオススメ♡「きれいめコーデ」

パンツスタイルがマンネリ気味……。そんなミドル世代に向けて【GU（ジーユー）】の大人気パンツを使った、おしゃれさんのきれいめコーデをご紹介。大人に似合うシックな着こなしなので、パンツスタイルをアップデートしたい人はぜひ真似してみて。

きれい見え & 楽ちん！ タック入りパンツ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

タックにつながるセンタープレスで、脚のラインをきれいに見せてくれそう。フロントに2タックが入っているため、ウエストまわりはすっきりとした印象に。公式サイトによると「伸びがよい素材を使用」とのことで、ストレスフリーに穿けそうです。洗濯してもシワになりにくく、大人のデイリーコーデで手放せなくなるかも。

ブラック × グレーで奥行きのある着こなしに

40代ママの@mario_dozonoさんは、グレーのトップスと合わせた上品なスタイルを提案。グレーはこの春夏のトレンドカラーのひとつなので、積極的に取り入れたいところです。ブラックとグレーの濃淡をきかせると、奥行きのあるこなれコーデに。リボンディテールのパンプスで程よい甘さをプラスするのが◎

writer：Emika.M