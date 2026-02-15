ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルでは、ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）5位からの大逆転劇を、僅差で4位となった韓国選手が祝福し話題となっている。

4位だったチャ・ジュンファン（韓国）は、銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）とわずか0.98点差。ただ試合後まず見せたのは、勝者をたたえる行為だった。シャイドロフが感極まって、目頭を押さえる中、すぐに駆け寄ってハグ。拍手していた佐藤も続き、快挙を祝福した。SNSではこのシーンが拡散し、ファンの感動を呼んだ。

チャ・ジュンファンの行動を日本のファンが話題にすると、母国韓国のメディアも反応。「イルガンスポーツ」は「チャ・ジュンファン、メダル不発にも世界クラスの神行動→優勝者に駆け付け抱擁」という記事を掲載し、スポーツマンシップを称えた。

記事によれば、チャ・ジュンファンは競技を振り返り「十分にやり遂げたと感じています。順位だけを見れば悔しさが残るのは当然ですが、過程だけを見れば、本当に全力を尽くしたので未練も後悔もありません。結果としての達成感には届きませんでしたが、一人の人間として、人生におけるより大きなものを学びました」と語ったという。



