王林、デコルテあらわのキュートなバレンタインショットに話題集中「たんげめんこい」
タレントの王林が15日にインスタグラムを更新。ルームウェア姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】王林、デコルテあらわのバレンタインショット
王林が「VALENTINE 今年は友達と集まってスイーツ作りしたのよん」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ハートがあしらわれたノースリーブのルームウェアを着た王林の姿が収められている。
デコルテがあらわになった彼女のソロショットに、ファンからは「可愛いすぎる」「たんげめんこい」「スタイル抜群」などの声が集まった。
■王林（おうりん）
1998年4月8日生まれ。青森県出身。小学3年生から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。現在は、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）
