女性８人組グループ「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ」が１５日、Ｋアリーナ横浜で所属事務所・アソビシステムのアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．（カワイイラボ）」４周年記念イベントの最終日を飾る単独ライブを行った。アンコールでは、８月２５、２６日に東京・日本武道館でデビュー２周年記念公演を行うことがサプライズ発表された。

会場がすさまじい熱気に包まれた。新曲「ゆめみるプリマドンナ」を歌唱後、この日に公開された同曲のミュージックビデオを観客と鑑賞。スクリーンのスペシャル映像に「日本武道館」の５文字が映し出されると、大歓声のなかメンバーは「やったー！」と歓喜した。デビューからわずか１年半での朗報に、増田彩乃は「ジャパニーズアイドルとして、日本武道館という名誉ある舞台でライブすることはめちゃめちゃ大きい。絶対来てください！」と、きゅーてすと（ファンの総称）に呼びかけた。

先輩超えの“スピード出世”だ。２０２４年８月４日にデビューしてから、７５２日目で憧れの武道館に立つことに。事務所先輩のＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲがたどり着いたのはデビュー７７０日目、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥは１１８０日目（今年６月５、６日開催予定）。昨年末に初めてＮＨＫ紅白歌合戦に出場した２グループを上回る計算だ。

この日はそれぞれの生誕祭イベントの衣装で登場し、川本笑瑠（えみる）が「生誕衣装、皆さんカワイイですかー？」とファンを喜ばせる一幕も。「ひたむきシンデレラ！」や、ルーレットで選曲した「ｄａｙｌｉｇｈｔ」など全１４曲を熱唱して、５日間のイベントを締めくくった。

板倉可奈は最後に「２周年を武道館でみんなと迎えられる」と、喜びをかみ締めるように語りかけた。弱肉強食のアイドル道を、猛スピードで駆け抜ける。