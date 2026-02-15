女性７人組グループ「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ」が１４日、Ｋアリーナ横浜で所属事務所・アソビシステムのアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．（カワイイラボ）」の４周年記念イベント「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ４ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｐｅｃｉａｌ ＬＩＶＥ」に出演した。

カワイイラボの全グループによる、５日間連続公演の４日目。音楽アワードをコンセプトとしたライブで、昨年６月に配信した「ＹＡＫＩＭＯＣＨＩ」など５曲を歌唱した。

グループ最年少の２１歳・山内咲奈が「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹのスイートな“ＫＡＷＡＩＩ”をたくさんお届けできるように頑張ります」と宣言した通り、フリフリの衣装で懸命にパフォーマンス。１４日に配信されたばかりの新曲「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＰ」を歌った栗田なつかは「タイトルにＳＷＥＥＴが入っていて、これからも（通称の）“すいすて”らしいＫＡＷＡＩＩをお届けできたら」と誓った。

２０２４年３月のデビューから間もなく２年。昨年は全国６都市を巡る初の全国ツアーを完走した。山内は「今年もたくさん全国ツアーができるように頑張ります」。４月４、５日には千葉・幕張メッセで２周年記念ライブを控える。庄司なぎさは「着実にＳＷＥＥＴでＳＴＥＡＤＹな私たちをお届けできると思います」と成長を見せつけるつもりだ。

ライブには研究生を含めた７グループ５０人が出演した。１１日に発売したカワイイラボ初のベスト盤「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＢＥＳＴ ＡＬＢＵＭ」に収録の合同楽曲「ＣＨＵ ＣＨＵ ＣＨＵ 研究中！」を主要４グループで歌唱。初披露の「カワラボとばびゅーん！」で締めるなど、約３時間で全２８曲を届けた。