女性９人組グループ「ＭＯＲＥ ＳＴＡＲ」が１４日、Ｋアリーナ横浜で所属事務所・アソビシステムのアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．（カワイイラボ）」の４周年記念イベント「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ４ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｐｅｃｉａｌ ＬＩＶＥ」に出演した。

カワイイラボの全グループによる、５日間連続公演の４日目。音楽アワードをコンセプトとしたライブで、昨年１２月にリリースしたデビュー曲「もっと、キラッと」など３曲をを歌唱した。

同１２月１２日のお披露目と同じＫアリーナで躍動した。「ＢＥＳＴ ＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩ ＧＲＯＵＰ」のトロフィーを受け取った１７歳の新井心菜は「またこうしてこのステージに立つことができ、賞を頂けて本当に幸せです。ありがとうございます」と深くお辞儀をした。

同じく１７歳の中山こはくは「（７〜８人組の）今までの先輩方とは違って９人グループ。それぞれ個性があるので、新しいＫＡＷＡＩＩを発信していきます」と高らかに宣言した。

ライブには研究生を含めた７グループ５０人が出演。約３時間で全２８曲を披露した。先輩たちとの共演に、高梨ゆなは「私たちモアスタも、もっとキラッと輝いていきたい」と刺激を受けた様子だった。