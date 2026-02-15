女性８人組グループ「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ」が１４日、Ｋアリーナ横浜で所属事務所・アソビシステムのアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．（カワイイラボ）」の４周年記念イベント「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ４ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｐｅｃｉａｌ ＬＩＶＥ」に出演した。

カワイイラボの全グループによる、５日間連続公演の４日目。音楽アワードをコンセプトとしたライブで、代表曲「かわいいだけじゃだめですか？」など５曲を歌唱した。

同曲について古澤里紗は「人生を変えてもらった曲」と述懐。板倉可奈は「“カワラボ”の全部のファンがいる前で緊張する」と恐縮したが、２０２４年８月のステージデビューからわずか１年半とは思えない、堂々としたパフォーマンスで魅せた。

客席からの熱いコールがが特徴の「きゅーすとのうた」では、バレンタインデーならではの掛け合いも。川本笑瑠（えみる）が「ハッピーバレンタイン！」と呼びかけ、桜庭遥花が「チョコ受け取って！」と、きゅーてすと（ファンの総称）を沸かせた。

ライブには研究生を含めた７グループ５０人が出演した。１１日に発売したカワイイラボ初のベスト盤「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＢＥＳＴ ＡＬＢＵＭ」に収録の合同楽曲「ＣＨＵ ＣＨＵ ＣＨＵ 研究中！」を主要４グループで歌唱。初披露の「カワラボとばびゅーん！」で締めるなど、約３時間で全２８曲を届けた。