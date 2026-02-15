女性７人組グループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が１４日、Ｋアリーナ横浜で所属事務所・アソビシステムのアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．（カワイイラボ）」の４周年記念イベント「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ４ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｐｅｃｉａｌ ＬＩＶＥ」に出演した。

カワイイラボの全グループによる、５日間連続公演の４日目。音楽アワードをコンセプトとしたライブで、大みそかに初出場したＮＨＫ紅白歌合戦でも披露した代表曲「倍倍ＦＩＧＨＴ！」など５曲を歌唱した。

グループ最年長の２８歳・福山梨乃は、同曲について「すごく思い入れがある曲」としみじみ。デビューから１年を迎えた頃を振り返り「私たちがもがき苦しんでいた時にプロデューサーの木村ミサさんがくれた曲。自分たちを鼓舞するために歌っていた曲が、今では世界中の人々に元気を届けられる曲になっていてうれしいです」と喜びをかみ締めた。

同曲をバズらせるための努力にも話が及んだ。桐原美月は「メンバーが（ＳＮＳを）多い時は一日１０投稿して頑張りました」と裏話を明かした。

昨年１年の進化を振り返った村川緋杏（びびあん）は、涙を流しながら「私たちも進化を実感した一年でした。これからもカワイイラボという最高のおうちに帰りつつ進化したい」。次の大きな舞台は、日本武道館での初単独公演（６月５、６日）。村川は「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ姉さんも立たれたステージ。私たちにとっても意味のあるステージになる。最高の舞台にする」と気合を入れた。

ライブには研究生を含めた７グループ５０人が出演した。１１日に発売したカワイイラボ初のベスト盤「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＢＥＳＴ ＡＬＢＵＭ」に収録の合同楽曲「ＣＨＵ ＣＨＵ ＣＨＵ 研究中！」を主要４グループで歌唱。初披露の「カワラボとばびゅーん！」で締めるなど、約３時間で全２８曲を届けた。