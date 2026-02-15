女性７人組グループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」の櫻井優衣が１４日、Ｋアリーナ横浜で所属事務所・アソビシステムのアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．（カワイイラボ）」の４周年記念イベント「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ４ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｐｅｃｉａｌ ＬＩＶＥ」に出演した。

カワイイラボの全グループによる、５日間連続公演の４日目。櫻井は音楽アワードをコンセプトとしたライブで、昨年９月に配信したソロデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」を披露した。

歌唱後に「ＢＥＳＴ ＳＯＬＯ ＫＡＷＡＩＩ ＡＲＴＩＳＴ」のトロフィーを受け取ると「ありがとうございます」と感謝。１８日にはＮＨＫホールで行われるソロライブを控え「とっても大きい会場でやらせていただける。カワイイラボにすごく支えられてステージに立てている。一生懸命頑張ります」と約束した。

今月は美容好きが選ぶ「Ｂｅａｕｔｙ ｏｆ ｔｈｅ ｙｅａｒ ２０２６」のネイル部門も受賞。「きゃんちゅー（ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ）にも祝ってもらった。これからもまた賞を頂けるように頑張りたい」と、オシャレにも磨きをかけるつもりだ。

櫻井はＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲとしても５曲を披露。「みんな大好きだよ！」と呼びかけ、ふるっぱー（ファンの総称）をメロメロにさせた。

ライブには研究生を含めた７グループ５０人が出演した。１１日に発売したカワイイラボ初のベスト盤「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＢＥＳＴ ＡＬＢＵＭ」に収録の合同楽曲「ＣＨＵ ＣＨＵ ＣＨＵ 研究中！」を主要４グループで歌唱。初披露の「カワラボとばびゅーん！」で締めるなど、約３時間で全２８曲を届けた。