女性７人組グループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」が１４日、Ｋアリーナ横浜で所属事務所・アソビシステムのアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．（カワイイラボ）」の４周年記念イベント「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ４ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｐｅｃｉａｌ ＬＩＶＥ」に出演した。

カワイイラボの全グループによる、５日間連続公演の４日目。音楽アワードをコンセプトとしたライブで、昨年１０月に発売した「はちゃめちゃわちゃライフ！」など５曲を歌唱した。

同曲はテレビ朝日系人気アニメ「クレヨンしんちゃん」のオープニングテーマとしてヒット。公演内で「ベストテーマソング賞」のトロフィーを受け取った早瀬ノエルは「国民的アニメなので、とてもとてもうれしいです。レコーディングも超楽しかった」とハイテンションだった。

パーティーソング「うぇるかむとぅ〜ざ［ハート］ふるっぱー！」では、鎮西寿々歌が「（松本）かれんちゃん、ハグしよう」と呼び寄せて抱きしめると、「はい、一発ハグ！」と得意のギャグで沸かせる場面もあった。

大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に東京ドームライブと、次々に夢を実現してきた。仲川瑠夏は「これからももっとかわいくなって、ＫＡＷＡＩＩを世の中に振りまいていきたい。ハングリー精神があるので夢がポンポン出てくる。みんなと夢を共有して、かなえていきたい」。次に抱く夢の舞台については７人で「国立競技場でーす！！」と声をそろえて叫んだ。

ライブには研究生を含めた７グループ５０人が出演した。１１日に発売したカワイイラボ初のベスト盤「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＢＥＳＴ ＡＬＢＵＭ」に収録の合同楽曲「ＣＨＵ ＣＨＵ ＣＨＵ 研究中！」を主要４グループで歌唱。初披露の「カワラボとばびゅーん！」で締めるなど、約３時間で全２８曲を届けた。