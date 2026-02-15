歌手鳥羽一郎（本名・木村嘉平、73）を“家長”とする実弟・山川豊（67）、シンガー・ソングライターの長男木村竜蔵（37）、次男木村徹二（34）の4人による「木村家ファミリーコンサート 2026」が15日、東京・中央区の日本橋三井ホールで行われた。前年にスタートし、今回が3度目の開催。

年明けからファミリーのCD発売ラッシュが続いている。1月28日に鳥羽、山川、徹二の3人による「あぁひとり旅」、2月4日には山川が「駅」、同11日には徹二が「風神雷神」。「あぁ−」「風神−」の2作は竜蔵が作詞作曲とプロデュースを手がけた。

「あぁひとり旅」は昨年発売の「俺たちの子守唄」に続く“木村ファミリー”企画の第2弾。前作は鳥羽＆山川の初デュエット曲として話題を呼んだ。

ライブは3人のソロコーナーや、お互いの曲を歌唱するシャッフルタイムなど盛りだくさんで全23曲を約650人に披露した。

公演前の取材では14日のバレンタインデーにまつわる話になった。

鳥羽は「さっき、バンドの皆さんに1個だけもらいました。1個です。1個で良いんです」。山川が「僕も1個。デビューしたころはたくさんもらっていましたが…」と続くと、鳥羽が「たくさんあればいいってもんじゃないんだよ」と笑顔でピシャリ。山川が「最近はチョコの代わりにおまんじゅうをもらう」と明かした。

徹二が「兄（竜蔵）がたくさんもらって学校から帰っていて、悔しいなと思っていたら昨日の公演でファンから500個もらった。ざまぁ〜みろ」と胸を張ると、山川が「少しくれよ」とぼやいて笑いを取った。