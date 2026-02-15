巨人が１４日、セルラースタジアム那覇で沖縄キャンプをスタートさせた。那覇キャンプの初日には、バラエティーでも活躍する巨人ファンの元ＮＨＫ女子アナもプライベートで訪れ、抜群のオーラを放った。

昨年３月末でＮＨＫを退局し、フリーに転身した中川安奈アナウンサーで、１５日未明にＸを更新。「ひとりで現地入りしてドキドキだったけど、いろんなサプライズがありとっても充実した１日になりました」と体にぴたっとしたリブニットにカーゴパンツ、サングラス姿の写真を添えた。

インスタグラムでも「プライベートで巨人キャンプを見に那覇へ」「ここ何年かスポーツキャスターとして毎年プロ野球キャンプの取材に行っていたのでこの時期になるとそわそわして．．．弾丸で行ってきました」「クルーなしで、ひとりでキャンプを見に行くのは初めてだったので」などと完全プライベートだったことを報告。

ＮＨＫ「サンデースポーツ」時代に共演した元オリックスでメジャーリーグでもプレーした田口壮さんと偶然再会したと客席で並んだ笑顔の２ショットを公開。「選手たちの練習を見ながら色々学ばせていただき 幸運で贅沢なひとときでした！」と感謝し、「ネイルもジャイアンツカラーでした」とオレンジネイルで気合い十分だった。