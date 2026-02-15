歌手鳥羽一郎（本名・木村嘉平、73）を“家長”とする実弟・山川豊（67）、シンガー・ソングライターの長男木村竜蔵（37）、次男木村徹二（34）の4人による「木村家ファミリーコンサート 2026」が15日、東京・中央区の日本橋三井ホールで行われた。前年にスタートし、今回が3度目の開催。

年明けからファミリーのCD発売ラッシュが続いている。1月28日に鳥羽、山川、徹二の3人による「あぁひとり旅」、2月4日には山川が「駅」、同11日には徹二が「風神雷神」。「あぁ−」「風神−」の2作は竜蔵が作詞作曲とプロデュースを手がけた。

「あぁひとり旅」は昨年発売の「俺たちの子守唄」に続く“木村ファミリー”企画の第2弾。前作は鳥羽＆山川の初デュエット曲として話題を呼んだ。

ライブは3人のソロコーナーや、お互いの曲を歌唱するシャッフルタイムなど盛りだくさんで全23曲を約650人に披露した。

開演前の取材では、徹二が「普段はやらない楽曲にもチャレンジをする。私もステージの横で聞けるのが楽しい。お客さんと楽しい時間を過ごしたい」と意気込みを明かした。曲のシャッフルなど普段は歌わない楽曲なので「ドキドキ感がある」と言うと、山川が「昨晩は寝ていません」と続いて息の合ったところを見せた。

山川は昨年12月に初孫の男の子が生まれたばかり。「かわいいですよ。仕事の疲れも闘病しているがんのことも吹っ飛ぶ」と目尻を下げた。そして「俺に似ているんじゃないかと思うけど、日に日に娘やだんなさんに似てくる」。鳥羽は「写真しか見ていないけど、目鼻立ちは（山川には）似ていないかな。でもどこか似ているかな…」。そして「息子のほかに娘もいるけど、自分はまだ当分、孫の顔は見られないよ」と笑顔で話した。