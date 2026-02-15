「よく噛んで食べること」の大切さを伝えようと、くらしき作陽大学の学生が岡山市で人形劇を披露しました。

【写真を見る】「よく噛まないと歯がきれいに並ばないことも」嚙むことの大切さ伝える人形劇 くらしき作陽大学の学生らが制作【岡山】

「よく噛まないと歯がきれいに並ばないこともあるんじゃ」

子どもたちに噛むことの大切さを伝える人形劇です。くらしき作陽大学と菓子メーカーのロッテが共同で制作したもので、劇では、“ひと口30回噛むこと”や“ガムを噛んでトレーニングすること”などを学ぶ子どもたちの様子が描かれています。

しっかり噛むことが大切

（大学生）「（口を）ぽかんと開けていると口内環境によくないけど、しっかり噛むことでよくなることが、劇を通して子どもたちに伝わればなと」

（参加した子ども）

「これからはしっかり30回噛むように頑張りたいです」



（母親）

「食後のガムはまだやってないけど、今後は取り入れていこうと思います」

くらしき作陽大学では年間80回ほど子ども向けの公演を行っていて、今後も活動を続ける予定です。