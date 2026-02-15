◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第２節 千葉０―０（ＰＫ８―９）川崎（１５日・フクアリ）

２００９年以来１７年ぶりにＪ１昇格を果たした千葉はＰＫ戦で敗れた。特別大会はＪ１の記録にはカウントされないが、Ｊ１の舞台では最長ブランクとなる５９２９日ぶりの勝利はならず。川崎を相手に９０分間で決着がつかずＰＫ戦８―９で敗れた。８人目まで両チーム全員が成功。９人目にｈともに外し、１０人目（先攻）のＭＦ小林のキックがＧＫブローダーセンに止められ勝ち点１獲得にとどまった。

試合後、小林慶行監督は「得点が取れないと勝てないので、非常に悔しいゲームになった」と総括。前半１５分のＤＦ日高が迎えた決定機など何度も川崎ゴールに襲いかかったが、ゴールは奪えず。ホームで好内容のゲームを演じながら勝ち点１にとどまった。

指揮官は「ようやく自分たちが示したい姿、そういう部分は選手たちが勇気を持って、しっかり覚悟を持ってピッチで表現してくれた。戦術のところでいうと、ほぼ自分たちの思い通りにゲームをコントロールできた」と評価した。一方で、「もちろん（一回り目はどのチームも）初めて戦う相手。一回りすれば戦術的な優位性はなくなると思っている。だから、これだけゲームをうまくコントロールしながら、その中で勝ちを持ってこられないのはすごく問題だと思う」と厳しい口調で語った。

また、「じゃあ、どうなるといったら、結局１対１のところで（実力が）さらけ出されていく」と危機感を募らせながら話した。「これで、俺たちやれるじゃんと思っている奴がいたら危険だよ。それしかない」と力説し、「このゲームをして勝てないということは、相当な問題を抱えている」と続けた。

狙い通りに試合を進めながらも、同点のままＰＫ戦に突入し勝ち点１。「僕自身、今日の選手たちのパフォーマンスは本当に評価しているし、誇りに思う。チームとしてもマックスに近いパフォーマンスを出した。それで勝ち点１しか取れないチームなんだという現状がすごく危険だということ。あのパフォーマンスをしたのに勝たせられないという現実は、僕自身は相当深く受け止めなければ」と繰り返し、厳しい姿勢を崩さなかった。