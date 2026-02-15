◆練習試合 楽天 ９―９ 日本ハム（１５日・金武）

日本ハムの新庄剛志監督（５４）が今季から導入されたベースの一辺が約７・６センチ大きくなる「統一ベース」に言及。就任５年目で足や小技を絡める新庄野球のアップデートを掲げた。この日も五十幡や矢沢が二盗を決め、１１安打で９得点。「今、ちょっと挑戦したいんですよね。どれだけリードを大きく取って、クイックで、このキャッチャーならどれぐらい前にアウトになるのか。ベースが大きくなったので、ほとんどセーフですね。ちょっとしたワンバンでも思い切っていけばセーフになる。１４センチ変わってくるから」。実験的にリードを大きく取り、積極的に先の塁を狙う走塁改革に乗り出している。

この日は、３回１死三塁でエンドランを仕掛け、五十幡の一ゴロで１点を奪った。「うちの場合は特にスクイズをめちゃめちゃ警戒されるから。センスのあるピッチャーだったら、（三塁走者が）走った時点でボール投げて外してくるのを防ぐためのエンドラン」と、バントの構えやランナーの動きでストライクゾーンを外されるリスクを軽減する“新セコセコ野球”にも手応えを示した。「難しいですけどね。難しいことを成功させるチームにはなってきてるから。それがファイターズ。そんな真似できないよっていうね。前例がないことは、作っていけばいいだけのこと」と、２０２６年版の新庄野球を極めていく。