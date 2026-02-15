◆報知新聞社主催 第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市 日本陸連公認コース）

男子３０キロの部で、初優勝した元日のニューイヤー駅伝で６区区間賞の嶋津雄大（ＧＭＯインターネットグループ）は１時間３１分５８秒で２位。１時間３０分５４秒をマークした荒生実慧（あらお・まさと、２５）＝ＮＤソフト＝が２連覇を飾った。

アップダウンの激しさが青梅路の特徴。３０キロに初挑戦した嶋津は「すごいタフなコース。８キロくらいから下りが多くて、帰りは上らないといけないんだって思ったら相当気が重くなりましたし、どう耐えるかの勝負だなって作戦を立てていた」。粘りをきかせて走ったが、約２０キロからスパートをかけた荒生について行くことはできず２位に終わり、「力量の差が出た」と悔しがった。

嶋津にとって、青梅路は競技人生の原点だ。若葉総合高１年時から男子高校生の部１０キロに３年連続出場。２年時はわずか５秒差で２位だった。同高３年時、嶋津は「絶対に１位を取る」と決意。ラスト４００メートルは３選手が競り合う展開となったが「また１位の選手の背中を見るのは絶対に嫌だ」と強烈スパート。全力で振り切り、初優勝を勝ち取った。

今回、男子では史上初の１０キロと３０キロの「２冠」を狙ったがあと一歩、届かなかった。それでも「また高２の時を思い出させてもらえるような結果と順位だった。もう一度チャレンジできたらしたい」と前向きな嶋津。今シーズンはこれがラストレースで「ここにしっかり合わせてきたのでいったん休んで、次にやって行けたらと思います」と来季以降を見据えた。