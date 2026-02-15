静岡銀行の八木稔頭取の思考や経済知識をもとに回答するＡＩ（人工知能）頭取「ミノルックス」が１月、誕生した。

静銀を傘下に持つ「しずおかフィナンシャルグループ（ＦＧ）」は、グループ全社で生成ＡＩの活用を進めており、サービスや収益の向上、業務の効率化を図る。（榎田翔太）

１月に開かれた静銀と静岡経済研究所の新春講演会。司会から県中部の経済動向について問われたＡＩ頭取が回答し、聴衆を驚かせた。「県中部地区は、茶と水産加工、医薬品・食料品が主要な産業。個人消費も底堅く安定していますが、若者流出や社会減に歯止めをかけるのが急務です。『まちづくりと人づくり、両方が大事』というのが私の持論。安定感はありますが、新しい挑戦が未来を決めそうです」

ミノルックスは、頭取の対談記事やしずおかＦＧの経営情報をＡＩが参照し回答、アバターも本人の動画から容姿や声を取り込んだことで、リアルに再現されている。八木頭取は「どちらが本物かわからない。みんながミノルックスと対話や相談ができるよう、ブラッシュアップしていきたい」と笑う。

しずおかＦＧは２０２３年度から５年間の中期経営計画で、トランスフォーメーション戦略を明記し、デジタル人材の強化や業務のデジタル化、蓄積されたデータのＡＩでの活用を進めてきた。今年４月からの次期中期経営計画でも、ＡＩ分野へ積極投資する企業変革を掲げ、「ＡＩネイティブ」企業を目指す。

現在は、グループ社員全員がチャットＧＰＴなどが利用可能な「Ａｚｕｒｅ ＯｐｅｎＡＩ Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＡＯＡＩ）」を使用し、本部社員ら約１２００人がマイクロソフト社の生成ＡＩサービス「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ３６５ Ｃｏｐｉｌｏｔ（コパイロット）」を使えるようにしている。便利機能を紹介する研修動画の配信や、外部講師を招いた実践ワークショップ、勉強会なども開き、習熟度を高めている。

ＡＩ頭取のような対話型ＡＩの活用を巡っては、内部と対外の両面で活用を検討している。行内向けでは、成績優秀者のトーク技術を分析、参照させ、若手行員のトーク技術向上につなげる。対外向けには、店頭案内や商品提案などに活用し、窓口業務の負担軽減や効率化につなげる狙いだ。

榎本裕己最高ＤＸ責任者は「あらゆる変革活動にＡＩを活用していきたい。暗黙知を形式知化することで生産性向上と創造性拡張の両立を目指していきたい。ＡＩを徹底活用すれば、本業に専念する時間も増え、ウェルビーイング（心身が健康で幸福な状態）にもつながる」と期待を込める。