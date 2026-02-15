◇練習試合 ロッテ4―1ヤクルト（2026年2月15日 ANA BALL PARK浦添）

0―1の9回に山口航輝外野手（25）の同点ソロから打線に火が付き、一挙4点を奪って逆転勝ち。サブロー監督就任後の対外試合は昨秋から4連勝となった。

山口は9回先頭で、昨季のセ・リーグ新人王・荘司の2球目、内角速球を左翼スタンドに運んだ。“確信歩き”をしたほどの会心の一発。背番号51は「1球目を見た時に真っスラしてたので、カットボールイメージしながら打ちました。振りに行ったというより、勝手にバットが出たって感覚ですかね。自分の中では振った感じはなくて、バットがスパンと走った感じなので」とうなずいた。

暖かい沖縄では例年好調だ。23年、そして昨年はチーム1号を放っている。今年は前日のDeNA戦でソトがチーム1号となる2ラン。山口は「やっぱ一番最初に打ちたいって思ってたので、そこはちょっと悔しかった」と苦笑い。それでも4回の第2打席でも左前打を放ち、6回には四球を選んで3打数2安打1打点1四球と存在感を示した。

昨年パ・リーグ新人王の西川は右前腕屈筋損傷で離脱中だが、山本や井上ら同じ右の長距離砲とポジションを争う。山口は「もっともっと打つしかない。今日みたいな打撃をできれば」とアピールを続けていく。