【1位〜6位】2月16日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】射手座 総合運：★★★★★

今日は最高潮に運気が高まる1日です。親しい人たちと一緒に、たくさん笑うことができそう。グループで集まったり、仲の良い友達と電話をしたりする時間を作るのがオススメ。嬉しい情報も入ってくるでしょう。



恋愛運

誰に対しても、今日は主張を控えめに。「人の希望を叶えよう」という気持ちでいるといいでしょう。「うんうん」と頷きながら、話を聞いてみてください。すると出会いに近づいたり、恋の相手との会話がスムーズに進んだりする可能性大。



金運

｢節約しなければ｣と考えて交際費を抑えすぎるのは、今日はNG。適度に使ったほうが、今後のお金とのつながりが強くなります。普段よりも少し多めに、人付き合いの出費があってもOKだと考えて。ほかのことを節約すれば大丈夫。



ラッキーアイテム：雑誌



【2位】獅子座 総合運：★★★★★

あなたが望んでいる人生を歩むための、人間関係が広がりそうな日です。信頼や尊敬の気持ちを抱いている目上の人には、どんどん甘えていってください。何かをお願いしたり、教えてもらったりすることが、特にオススメ！



恋愛運

「どうしてほしいのだろう？」「何を望んでいるのだろう？」と、相手の気持ちを察するのは、今日はほどほどでOK。それよりも、あなたがしたい話をし、あなたが望むことを提案して。自然に理解し合える部分が増えていくはずです。



金運

｢欲しい｣という衝動と｢必要ない｣という理性がぶつかり合う金運。ただ、そういう日だという心構えがあれば、無駄遣いせずに1日を過ごせるはずです。一方、信頼や尊敬をしている人から食事などに誘われたら、迷わずお金を使ってOK。



ラッキーアイテム：鍵



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】水瓶座 総合運：★★★★★

たくさん褒められたり、いい意味で注目を集めたりしそうな嬉しい日。また、あなたも周りの人の気持ちを自然に理解できるでしょう。自分の話をするよりも、聞き役に回ったり、人のために動いたりすることで、さらに好調な1日に。



恋愛運

すぐ近くに、恋のキューピッドになってくれる人がいそうな日！「出会いがほしい」「好きな人と近づきたい」「恋人にこれを伝えたい」という純粋な恋心は、包み隠さずに周りの人に伝えて。恋の味方が誰なのか、すぐに分かるはず。



金運

自分よりもお金の使い方や貯め方が上手だと思う人が、どんなふうにお金と付き合っているのか、観察してみて。歴史上の偉人のお金に関する名言に触れるのも〇。あなたとお金との関係がよりよくなるヒントが見つかりそうです！



ラッキーアイテム：ゴールドアクセ



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】蟹座 総合運：★★★★☆

懐かしいものや人との縁が、舞い戻ってきそうな日です。「過去は過去」と割り切らず、懐かしむことを純粋に楽しんでみて。すると、今の自分に必要なのかどうか、自信をもって判断できるはずです。旧友から貴重な情報がもたらされる可能性も大。



恋愛運

思い切った行動や発言をすると、相手からも嬉しいリアクションがありそうな恋愛運です！言葉や表情で熱い想いを伝えてみてください。復縁を望んでいる相手にも大胆に！出会いを求めるのなら、個性的なファッションがオススメ。



金運

｢まさか…｣と驚くような臨時収入があるかもしれません！この最高の金運を生かすためにも、今日は誰に対しても堂々と接してください。それが信頼につながり、お金との縁をさらに強くする人脈が広がる可能性もあります。



ラッキーアイテム：キャンドルスタンド



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】乙女座 総合運：★★★☆☆

ダラダラと動いていると、運気も行動も勢いを失う日です。すべてのことをスピーディーに進めてみて。まずは、歩くペースを少し速くしてみると〇。ただし、人と話すときには、早口にならないようにするのも、運気アップのポイントです。



恋愛運

恋の相手との関係にマンネリを感じるかも。また「とにかく恋人がほしい」と焦る可能性もアリ。趣味を楽しんだり、友達とおしゃべりをして大笑いしたりすると、気分が落ち着き、不満も消えていくでしょう。



金運

ヘルシーな食事にお金を使うと、心身だけでなく経済状況もより健康になっていく運気の日！できれば新鮮な食材を購入して料理をするとベスト。少し高価な調味料やソースを試したり、調理道具を買い替えたりするのもオススメです。



ラッキーアイテム：絆創膏



ラッキーカラー：ネイビー