ミラノ・コルティナオリンピックで日本人選手が活躍し盛り上がりを見せる中、県内のスキー場はウインタースポーツを楽しむ人たちでにぎわいました。



後半戦に突入しているミラノ・コルティナオリンピックではすでに多くの日本人選手がメダルを獲得するなど活躍を見せています。



そうした中、富山市の立山山麓スキー場の極楽坂エリアには多くの家族連れらが訪れスキーやスノーボード、ソリなどを楽しんでいました。





男子学生「見てます かっこいいですよねやっぱ。技決めてる所とか。初心者なんで技は決めないんですけどもっと練習してうまく滑れるようになりたいと思います」男子学生「（オリンピックを見て）すごいなって一言で。言葉で表せないくらいすごいなって思います」女性「オリンピック見て来たいなっていう気持ちはありました」男性「（平野）歩夢選手ですよね。かっこいいですよねやっぱ。あれぐらい滑れるようになりたいと思って毎日通おうかなって思います」親子「スノボを今ちょっと今年から始めて一緒に滑れるようになりたいねということで来てます」子ども「あれ（リフト）乗るのが楽しい」この週末は気温が上がり雪質は良好とはいかなかったものの、1日におよそ3000人が訪れ、例年通りのにぎわいだったということです。