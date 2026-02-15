ジェジュン（40）がプロデュースするK−POPガールズグループ、SAY MY NAMEが15日、日本初のファンコンサートを横浜市内で行った。

24年にAKB48を卒業したリーダーHITOMI（24＝本田仁美）がリーダーを務める8人組。日本でステージに立つのは約1年ぶりとし、HITOMIは「私たちのことを忘れていないかドキドキしてたのですが、たくさんの方が駆けつけてくれて幸せな時間でした」と感謝。「いつもたくさんの愛と勇気をもらっています。距離は離れていても、心はずっと一緒にいるのでよろしくお願いします」とあいさつした。

韓国メンバーらも「長く長く、100年以上一緒にいたください」などとメッセージ。「かたじけない」「恐縮です」など、HITOMI、MEI（20）から教わったという覚えたての日本語であいさつし、ファンを沸かせた。

この日は、韓国の音楽番組で1位を獲得した最新曲「UFO（ATTENT！ON）」や、HITOMIが作詞を手がけた「ShaLala」など10曲のパフォーマンスや、ゲームコーナーなど盛りだくさんのステージを披露した。