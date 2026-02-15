元体操選手で現役サーファーでもある若手有望株女子レスラーが、ベテラン・レスラー主催の名物ワークアウト企画に殴り込み参加。体操で鍛えた体幹とサーファー仕込みのバランス感覚を武器に、予想どおりオジさんレスラーが返り討ちにあう惨事が話題を集めている。

【映像】「見てるだけでしんどい」美女レスラーの“鬼体幹”地獄トレ

WWE NXTで活躍中のソル・ルカが、WWEの重鎮レスラー、シェイマスが主宰するワークアウトYouTubeにゲスト出撃。屈強な大男がフィジカルモンスターの若手女子に追い込まれ、タップ寸前まで追い詰められるバラエティー動画として、ファンの間でじわじわ人気を博している。

本来は鬼コーチとして君臨するはずのシェイマスだが、今回は完全に番組をジャックされた格好だ。ソル・ルカが主導する高強度メニューの前に、ケルティック・ウォリアーの看板も形無し。インストラクターと生徒の立場が見事にひっくり返った、下剋上ワークアウトが展開された。

幾つものコースをこなす中でもバランスボールを使用した体幹トレーニングが見せ場だ。見本の腕立てとヒップアップの合わせ技でゼーゼー息を切らすシェイマスの無残な姿が映し出されると、ファンからは「女性陣はいつも、この老いぼれシェイマスを痛めつけるんだ」「ソルのワークアウトでシェイマスはボロボロにされている」「ケルティック・ウォリアーを労働量で圧倒している」と容赦ないツッコミが殺到。一方で「俺もジムに行こう」と奮起する声や、運動苦手勢から「見てるだけで疲れるレベル。2人ともリスペクトだ」と白旗を揚げるコメントも続いた。

一時期、「ビール腹が目立つ」との悪評を振り払うべくダイエットを敢行し、現在はほどよくスリムな肉体を手に入れたシェイマス。だがこの企画に関しては鍛え直した身体も焼け石に水。自身がホストを務めるはずの看板番組で、ゲストの若手選手に毎回やり込められる姿がすっかり恒例と化している。

先日の「ロイヤル・ランブル」では残り3人まで勝ち残り、空中で一回転して相手を仕留める四次元殺法「ソル・スナッチャー」を2人の対戦相手に同時に炸裂させ、存在感をまざまざと見せつけたソル・ルカ。リング上の怪物ぶりはワークアウトでも健在で「やはり彼女は次元が違った」「シェイマスでさえバテるのだからマジでおかしいレベルだ」「毎週タイトルマッチを控えてる選手みたいなストイックさ」など称賛の声が相次いだ。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved