香川県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキング！ 2位「善通寺市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月21〜22日、全国10〜70代の男女250人を対象に「名前がかっこいい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、香川県の市で「名前がかっこいい」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「なんだかご利益がありそうな名前でかっこいいから」（30代女性／広島県）、「歴史的・宗教的な背景があり、漢字の組み合わせも印象的です。読み方のリズムも良く、知名度がありつつ独特な響きがかっこいいと感じます」（30代女性／秋田県）、「偉大な人物に関連する寺院の名称が市名に用いられているという事実は、その歴史的な重要性と由緒の正しさを感じさせ、かっこよさの一因となっています」（70代男性／鹿児島県）などのコメントがありました。
回答者のコメントはほかにも、「ご利益がありそうな名前でかっこいいから」（40代女性／愛媛県）、「昔その近くにお寺があったことを想像させる感じや漢字が丸みを帯びていないところがかっこいい」（20代女性／福岡県）といった声がありました。
(文:坂上 恵)
2位：善通寺市／62票2位は「善通寺市」でした。「善」と「通」の字が並ぶ地名には、正しさや清らかさ、道を通すという意味合いがあり、響きにも品格があります。弘法大師・空海の生誕地としても知られ、由緒ある歴史と深い信仰に支えられた落ち着いた雰囲気も魅力の一つです。
1位：観音寺市／84票1位は「観音寺市」でした。観音様の名を冠する「観音寺市」は、「観音様に見守られているような響きがいい」（50代回答しない／大阪府）というコメントが上がるように、その名前だけで神聖さや安心感を感じさせると高い評価を集めました。自然に囲まれた穏やかな環境と、伝統あるお寺が市名の由来となっていることも影響しているようです。
回答者のコメントはほかにも、「ご利益がありそうな名前でかっこいいから」（40代女性／愛媛県）、「昔その近くにお寺があったことを想像させる感じや漢字が丸みを帯びていないところがかっこいい」（20代女性／福岡県）といった声がありました。
