　スキンケアブランド「ナチュリエ」は、2月24日（火）から、『ポケットモンスター』をデザインした「ハトムギ化粧水」と「ハトムギ保湿ジェル」を、全国のドラッグストアやバラエティストアなどで順次発売する。

■化粧水のデザインは2種類

　今回“ブランド初”のポケモンデザインとして数量限定で登場するのは、「ナチュリエ ハトムギ化粧水 ポケモンデザイン」と「ナチュリエ ハトムギ保湿ジェル ポケモンデザイン」。

　人気の「ハトムギ化粧水」には、仲良くポーズする姿がかわいいピカチュウとポッチャマ、ピカチュウとイーブイの2種がラインナップにそろう。

　また「ハトムギ保湿ジェル」には、くつろぐ姿が癒されるピカチュウとポッチャマのデザインを採用。

　いずれも、ブランドカラーを基調とした、春らしい心ときめくデザイン。パッケージの裏面には、隠しモチーフのピカチュウが施されており、思わず探したくなる遊び心も満載だ。