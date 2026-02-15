『ポケモン』×「ハトムギ化粧水」が初コラボ！ ピカチュウやイーブイの春らしいデザインが登
スキンケアブランド「ナチュリエ」は、2月24日（火）から、『ポケットモンスター』をデザインした「ハトムギ化粧水」と「ハトムギ保湿ジェル」を、全国のドラッグストアやバラエティストアなどで順次発売する。
【写真】キュートなポッチャマも！ 数量限定のポケモンデザイン詳細
■化粧水のデザインは2種類
今回“ブランド初”のポケモンデザインとして数量限定で登場するのは、「ナチュリエ ハトムギ化粧水 ポケモンデザイン」と「ナチュリエ ハトムギ保湿ジェル ポケモンデザイン」。
人気の「ハトムギ化粧水」には、仲良くポーズする姿がかわいいピカチュウとポッチャマ、ピカチュウとイーブイの2種がラインナップにそろう。
また「ハトムギ保湿ジェル」には、くつろぐ姿が癒されるピカチュウとポッチャマのデザインを採用。
いずれも、ブランドカラーを基調とした、春らしい心ときめくデザイン。パッケージの裏面には、隠しモチーフのピカチュウが施されており、思わず探したくなる遊び心も満載だ。
