「僕が点を取って…」新エース誕生へ！ C大阪の今季初ゴールをゲット、新加入FWが決意「まだ１点じゃ物足りない」
新加入FWがチームに今季初勝利をもたらした。
セレッソ大阪は２月15日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節でアビスパ福岡と対戦。２−０で快勝を飾った。
この一戦でチームを流れに乗せる先制点を挙げたのが、FW櫻川ソロモンだ。今季、横浜FCから完全移籍で加入した24歳のストライカーは19分、右サイドからの阪田澪哉のアーリークロスに頭で合わせてネットを揺らした。
C大阪はその後、44分にチアゴ・アンドラーデが追加点を挙げ、後半も安定した守備で無失点に抑え、敵地で勝点３を手にした。
櫻川にとっての移籍後初得点は、チームの今季初ゴールに。試合後のフラッシュインタビューで櫻川は、「まずはホッとしていますし、僕が本当に一番最初にゴールを取りたいと思っていたので良かった」と安堵の表情を浮かべた。
続けて、次のように手応えを示した。
「まずは勝つこと。そのなかで僕が点を取って勝てればいいなと思っていたので、しっかりチームのために走って、来た決定機に対してしっかり決めきるというところができたので、そこは良かったと思います」
ただ満足はしていない。「まだ１点じゃ物足りないんで、これからもっと点を取れるように」と闘志を燃やした点取り屋は、「守備のところでもチームとしてゼロで抑えるというところをやり続けられるように、やっていけたらいいかなと思います」と決意を語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！
セレッソ大阪は２月15日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節でアビスパ福岡と対戦。２−０で快勝を飾った。
この一戦でチームを流れに乗せる先制点を挙げたのが、FW櫻川ソロモンだ。今季、横浜FCから完全移籍で加入した24歳のストライカーは19分、右サイドからの阪田澪哉のアーリークロスに頭で合わせてネットを揺らした。
櫻川にとっての移籍後初得点は、チームの今季初ゴールに。試合後のフラッシュインタビューで櫻川は、「まずはホッとしていますし、僕が本当に一番最初にゴールを取りたいと思っていたので良かった」と安堵の表情を浮かべた。
続けて、次のように手応えを示した。
「まずは勝つこと。そのなかで僕が点を取って勝てればいいなと思っていたので、しっかりチームのために走って、来た決定機に対してしっかり決めきるというところができたので、そこは良かったと思います」
ただ満足はしていない。「まだ１点じゃ物足りないんで、これからもっと点を取れるように」と闘志を燃やした点取り屋は、「守備のところでもチームとしてゼロで抑えるというところをやり続けられるように、やっていけたらいいかなと思います」と決意を語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！