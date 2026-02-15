「甘やかされたガキだ」「目を疑った」ゴラッソのマドリー“主将”が交代後に衝撃のブチギレ！ベンチでの蛮行にSNS騒然、批判が相次ぐ「なんと愚かな」「この態度は許されない」

「甘やかされたガキだ」「目を疑った」ゴラッソのマドリー“主将”が交代後に衝撃のブチギレ！ベンチでの蛮行にSNS騒然、批判が相次ぐ「なんと愚かな」「この態度は許されない」