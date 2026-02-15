「甘やかされたガキだ」「目を疑った」ゴラッソのマドリー“主将”が交代後に衝撃のブチギレ！ベンチでの蛮行にSNS騒然、批判が相次ぐ「なんと愚かな」「この態度は許されない」
現地２月14日に開催されたラ・リーガの第24節で、レアル・マドリーは、久保建英が離脱中のレアル・ソシエダとホームで対戦。４−１で快勝し、リーグ戦８連勝を飾った。
物議を醸しているのが、この試合でゲームキャプテンを務め、３点目となるゴラッソを叩き込んだフェデリコ・バルベルデの行動だ。
ウルグアイ代表MFは、４−１となった後の73分に交代を命じられると、なんとブチギレ。ベンチに下がってくると、クーラーボックスを思い切り、蹴り上げたのだ。
この蛮行は瞬く間にSNSで拡散され、世界のサッカーファンからは次のような声が上がった。
「何があったんだ？」
「なぜ勝っているのに激怒するんだ」
「まったく不要だった」
「あんなふうにキレるの珍しいな」
「甘やかされたガキだ」
「どんな選手でもこの態度は許されない」
「なんと愚かな」
「目を疑った」
「キャプテンが子どものよう」
大勝に後味の悪さを残す行為となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マドリー主将がブチギレ！衝撃の蛮行シーン
