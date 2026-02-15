あすの天気です。日本海側を中心に雪や雨の降る所があるでしょう。太平洋側は午前中を中心に晴れ間がありますが、日中は雲の多い空模様となりそうです。夜は関東で雨の降る所があり、一部で雪のまじる可能性があります。雨具があると安心です。

気温です。朝の最低気温はけさより低い所が多いものの、関東から西で6℃前後と、この時季としては高めでしょう。日中の気温は全国的にきょうより低くなりそうです。青森で2℃、新潟で6℃など、日本海側や北日本では大幅に低く、この時季の寒さが戻るでしょう。関東から西は15℃くらいまで上がる所もありますが、午後は北風で気温が下がるので、服装選びにお気をつけください。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌： 0 ℃ 釧路： 2 ℃

青森： 2 ℃ 盛岡： 4 ℃

仙台： 8 ℃ 新潟： 6 ℃

長野： 6 ℃ 金沢： 7 ℃

名古屋：15℃ 東京：15℃

大阪：13℃ 岡山：12℃

広島：14℃ 松江： 8 ℃

高知：18℃ 福岡：15℃

鹿児島：18℃ 那覇：24℃

週間予報です。日本海側は水曜日から木曜日にかけて広い範囲で雪となり、北陸や北日本では雪の強まる所があるでしょう。太平洋側は晴れ間の出る日が多くなりそうです。気温はいったん平年並みに戻りますが、週末は再び3月から4月並みとなる見込みです。