タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムを更新。子どもたちとアイス作りに挑戦したことを報告しました。

【写真を見る】【 小倉優子 】 「子ども達といちごヨーグルトアイスを作りました」「冷やすまで10分かからず完成します」





小倉さんは「今日は、子ども達といちごヨーグルトアイスを作りました」とつづり、続けて「冷やすまで10分かからず完成します」とその簡単さをアピールしていました。





仕上がりのアイスと共に兄弟そろって仲良く具材を混ぜ合わせる様子も掲載されていました。



また「明日、お料理部で生配信するので一緒に作りましょう アーカイブも残ります」と呼びかけ、「日々のごはんや子育て、美容のリアルな話はオンラインサロン内でシェアしています よかったらのぞいてみてくださいね」とつづりました。









この投稿にフォロワーからは「おやつも買って与えるより手作りが良いですね」「ゆうこりんみたいなママやったら、ウチの娘も料理上手になってたかなぁ…」「ゆうこりんの料理部に入ってから、食や美容について新たな発見や楽しみがありとても充実してます」などの声が寄せられていました。



【担当：芸能情報ステーション】