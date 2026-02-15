ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ハーフパイプで４位に入った平野流佳（るか、ＩＮＰＥＸ）が自身のＳＮＳを更新。「自分の点数には全く納得できてないです」と悔しさをにじませ「次は誰にも文句を言わせない圧倒的な滑りができるように頑張ります」とつづった。

２大会連続出場の平野は予選を５位で通過し、決勝１回目で９０・００点をマークし、３位に。２回目も９０・００点、３回目も９１・００点とトリプルコンボを決めて高得点を３本そろえたが、表彰台には惜しくも１点届かなかった。

納得のいかない表情で両手を広げ、試合後は泣き崩れ、コーチに肩を抱きかかえられながら会場を後にしていた。

平野は「自分しかやってないルーティーンの真ん中で入れるトリプルのコンボを入れたランで、高さのハイエストとアベレージの差を誰よりも少なくやり切ったのに、それがあまり評価されなくてめちゃくちゃ悔しいです」と思いの丈を明かし、点数に納得できず、「それくらいやばいランをやった自信があります」とつづった。

◆平野 流佳（ひらの・るか）２００２年３月１２日生まれ。大阪市出身の２３歳。７歳でスノーボードを始め、１７年に全日本選手権を初制覇。Ｗ杯は１８〜１９年季から参戦し、通算７勝。２２年の北京五輪に初出場し、１２位。２２〜２３年からＷ杯で種目別３制覇中。昨年の世界選手権銀メダル。趣味はサッカー・マンチェスター・シティーの試合観戦。好きなバンドはＯｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ。１６６センチ。