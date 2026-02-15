【サッカー】サンフレッチェ広島 ファジアーノ岡山にPK戦勝利で公式戦3連勝 FWジャーメインが今季初ゴール



ジャーメイン良（右） PHOTO:Getty Images

サンフレッチェ広島は2月14日、明治安田J1百年構想リーグ地域リーグWESTでファジアーノ岡山と対戦し、FWジャーメイン良の今季初ゴールで1-1に追いつき、PK戦を5-4で制して勝利。

10日のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）での勝利と合わせて開幕から公式戦3連勝とした。

広島のFWジャーメイン良に待望の今季初ゴールが生まれた。

1点ビハインドで迎えた前半アディショナルタイム、ジャーメインはペナルティボックスの前でパスを受けると、FW鈴木章斗に預けてゴール前のスペースへ走り込み、鈴木からのリターンを受けて左足を振る。シュートは相手GKの伸ばした手を弾いてゴールネットを揺らした。

「火曜日のACLで同じ形があった」とジャーメイン。「その時は相手GKに股を閉じられて止められたので、今日はその時より強く打とうと思っていた」と振り返った。

ジャーメインが言う「火曜日のACL」とは、10日のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）のジョホール・ダルル・タクジム戦。広島はマレーシア王者に開始早々に先制を許したものの、鈴木の2得点で2-1と逆転勝ちで16強進出を決めていた。

その試合で後半開始から出場したジャーメインは何回か相手ゴールを脅かす場面を作った。

そのうちの1本、52分のシュート場面で、MF塩谷司の縦パスを受けると即座に鈴木に預けて自らはゴール前に回り込み、鈴木から川辺駿とつないで、ゴール前でパスを受けたジャーメインが左足を振る決定機を作っていた。

30歳FWは、それから4日後の岡山戦で今度は狙い通りの一撃で得点。今季加入の鈴木との連係もスムーズで、岡山戦序盤にはオフサイドにはなったものの、ジャーメインのクロスを鈴木が押し込む場面も作った。

試合後ジャーメインは、「相手も一人少なかったので、できれば2点目を取って勝ち点3を取りたかった。PKにはなったが勝ち点2を取れたのはよかった」と言った。

ジャーメインの得点場面以外にも、相手に退場者が出た点も10日のACLEジョホール戦と同じ展開だった。

今回は、岡山・MF小倉幸成が2枚目の警告を受けて71分に退場となり、数的優位を得た広島は78分にMF中野就斗がゴールネットを揺らしたが、オフサイドの判定でノーゴール。

その後も相手ゴールを脅かす場面を作ったが、岡山もゴール前を固めて同点のまま90分を終えた。

日本代表GK 大迫敬介がPKを阻止

その後突入したPK戦では日本代表GK大迫敬介が岡山4番手を止めて、広島の勝利の立役者となった。

広島はアウェイでの長崎との開幕戦に続いての勝利だが、岡山は前節の福岡戦に続いて2戦連続のPK戦で2連敗となった。

前節の岡山のPK戦もチェックしていたという大迫は、「うまく自分が信じた方向へ飛んで、それが当たった。止められる気はしていた」と言い、「PKでも勝ちは勝ち。勝ち点を1つでも多く積み重ねていけるように、たくさん練習したい」と話した。

広島のバルトシュ・ガウル監督は、「相手を押し込んでいたし、オフサイドゴールなど多くのチャンスを作っていたので、本当は90分で試合を決めたかった」と少し残念そうなそぶりも見せたが、「大迫がいいセーブをしてくれたし、選手みんなが素晴らしいパフォーマンスをしてくれた」と選手を評価。

開幕からACLEと合わせて5連戦に臨んでいる選手たちのハードワークを労っていた。

(kk)