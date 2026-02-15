モデルの滝沢眞規子（47）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ABEMAの人気番組「秘密のママ園」で共演中の近藤千尋、峯岸みなみと女子会トークを公開した。

動画内で滝沢は自身コラボ商品のルームウエアを2人にプレゼント。近藤は「最高だ。こんなの着たらひーぼぉくんすぐ興奮しちゃう」。峯岸が「ほんと仲良しですね。男と女ですね」と驚くと、今度は再度「ひーぼぉくんすぐ興奮しちゃうの」。

峯岸は「なんでそんなに男と女なんですか？11年もいて」と質問。近藤は「分かんないけど、なんかこういうタンクトップとかをひーぼぉの前で着たらダメなの」と赤裸々回答。滝沢は「タンクトップでダメだったら忙しいですね人生！」とつっこんだ。

近藤はさらに「未だに裸とか見せてないもん」とぶっちゃけ。入浴も必ず別々だといい「なんか飽きられたくないから。暗闇でしか見たことない、ひーぼぉくんは」。これに峯岸は「もう遅いや…」と漏らした。

近藤は2015年にお笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久と結婚。17年に長女、19年に次女、24年に三女を出産した。