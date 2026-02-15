お笑いコンビ、紅しょうがの熊元プロレス（35）が14日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。変わった告白の仕方を暴露された。

番組では「紅しょうがの恋愛不漁ドキュメンタリーな夜」と題して2人のうまくいかなかった恋愛エピソードを語った。

マユリカの阪本は「熊プロは恋愛の仕方が変というか、好きな人に告白するときもめっちゃ変な方法をとるんですよ。“私は普通にいっても実るはずがない”って思いが強すぎて。好きな人に告白するときにまず会議室取るんですよ。Amazonサッカーのゴールポスト買うんですよ。会議室にめっちゃでかいゴールポスト置いて、画用紙に1から9の番号ふって、それを貼るんですよ。その男性呼び出して、そのときは熊プロいなくて、中谷に協力してもらって、中谷がその人に『番号宣言してボール蹴ってください』って言って、その人に蹴らして、5番って言って5番当たったら、サンバの音楽鳴らしてビキニの格好して“付き合って”ってプレート持って熊プロが『ピッピッピピー』って（出てくる）」と独特の告白を語った。

相方の中谷は「これマジですよ。クリスマスイブに僕スケジュール押さえられて、タキシード着てマイク持たされて、『MCやってくれ』って」と補足した。

阪本は「これでもほんまにふざけてなくて、フラれたんですけど、ホンマに泣くんです」と語った。

熊元は「“おもろい”が一番正義じゃないですか。“おもろい”を一番好きになってほしいじゃないですか」と主張し、さんまは「これはタチ悪いな〜」と芸人ならではの思考に納得した。

中谷は「気まずかったですよ、目の前でフラれて。重たいゴールポスト回収して『お疲れさまでした』ってガシャガシャ言いながら帰って行く。みてられへん」と笑った。

ハイヒールのリンゴは「うちらの世代からでもそうですけど、“おもしろい”でモテるのは男の人で。隠すもん、芸人って。しゃべり方で『漫才師みたいだね？』ってなっても『違う』って」と芸人と明かさずに恋愛していたことを明かした。