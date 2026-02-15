安藤周人が7本の3点弾を炸裂…ホームのA東京がリードを守り切って佐賀を撃破、今節は連勝に

2月15日、TOYOTA ARENA TOKYOで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第23節GAME2が開催。東地区4位のアルバルク東京が、ホームで西地区6位の佐賀バルーナーズを迎え撃った。

A東京は安藤周人の3ポイントシュートからスコアをスタートし、試合開始から早速8－0のランを披露。マーカス・フォスターらも3点弾で続き、23－15で最初の10分間を終える。第2クォーターでも安藤が3ポイントを次々と沈めていくが、佐賀にもペイントアタックやフリースローで得点を返され、45－38の7点リードで試合を折り返した。

第3クォーターでは互角の展開が続くも、終盤にセバスチャン・サイズと小酒部泰暉が続けて長距離砲を沈め、67－51の16点差で最後のクォーターへ。試合終盤は佐賀に詰め寄られる場面もあったが、チェイス・フィーラーやセバスチャン・サイズらインサイド陣が確実に得点を返していき、最終スコア96－83でA東京が勝利を飾った。

今節を連勝で終えたA東京は、安藤が3ポイント7本の21得点、フォスターが15得点、ロスターが7得点18リバウンド14アシストをマーク。惜しくも連敗となった佐賀は、デイビッド・ダジンスキーが33得点4リバウンド、レイナルド・ガルシアが14得点4リバウンド3アシストを挙げている。

■試合結果



アルバルク東京 96－83 佐賀バルーナーズ（@TOYOTA ARENA TOKYO）



A東京｜23｜22｜22｜29｜＝96



佐 賀｜15｜23｜13｜32｜＝83

【動画】持ち前のシュート力を爆発させた安藤！