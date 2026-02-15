TVアニメ『鉄鍋のジャン！』が2026年にテレ東系ほかで放送されることが決定し、ティザーPVとティザービジュアルが公開。またメイン声優として、戸谷菊之介、長谷川育美、天粼滉平、津田健次郎の出演が発表された。

参考：戸谷菊之介×楠木ともり、再びの共演で感じ合った刺激 「“これこれ！”みたいな気持ち」

原作は、『週刊少年チャンピオン』で連載されたシリーズ累計発行部数1,000万部を超える西条真二が描く同名の料理バトル漫画『鉄鍋のジャン！』（KADOKAWA刊）。

主人公・秋山醬の声を演じるのは、『チェンソーマン』でデンジ役を演じた戸谷。ジャンと真逆のヒロイン・五番町霧子役には『ぼっち・ざ・ろっく！』喜多郁代役の長谷川、醬の唯一の理解者・小此木タカオ役には劇場アニメ『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』山田三郎役の天粼が決定。さらに、ナレーションを津田が担当する。

あわせて公開されたティザーPVとキャラクター設定では、主人公・秋山醬をはじめ、霧子やタカオの姿が確認でき、ティザービジュアルでは狂気に満ちた主人公・秋山醬の姿が躍動感たっぷりと描かれている。

また、本作では原作で描かれた中華料理を再現すべく、中華料理界のコーディネーターとして活躍中の佐藤貴子が、本作の料理監修・コーディネートを担当。さらに、料理研究家・樋口直哉を調理科学監修に招き、佐藤の経験と人脈を元に、日本を代表する中華料理人たちが完全再現（？）を目指し集結した。毎話登場する料理の数々にも注目だ。

■コメント・戸谷菊之介（秋山醬役）おいおいおいおいおいおい！！！この作品本当にアニメ化できるのか！？と思われた方も多いと思いますが、本当にアニメ化します！！！！！原作ファンの皆さん、安心してください。原作まんまやります。ビックリするくらい。ジャンの作る秋山の料理みたいに、驚きと技術とこだわりが詰まったアニメ作品になっています！！！ぜひ放送をお楽しみに！！！

・長谷川育美（五番町霧子役）五番町霧子を演じます、長谷川育美です！ついに声優解禁となりましたね！ ここからどんどん情報が解禁されていくと思うと、と ても楽しみです。 本作は、アフレコ現場でその場にいたキャストたちのツッコミが止まらないような、終始ワクワク、そしてわちゃわちゃ賑やかな雰囲気の作品です！ そんな本作を、一刻も 早く皆さんにお届けしたくて仕方がありません！ 絶対にお見逃しなく！

・小此木タカオ役（天粼滉平）小此木くん役は......天粼滉平でした！この作品は、「この漫画のどの部分をアニメ化するの ！？」と驚くような作品です。でも、だからこそこのままアニメ化することでしか得られない、魅力的なシーンがたくさん詰まっています。原作を知っている方々は、ぜひ楽しみにお待ちください。そして！ アニメから本作を知ってくださる皆さん

・佐藤貴子（料理監修・コーディネート）アニメ化のお話を受け、私が中国料理の技や食材に魅了された90年代と同じ高揚感が蘇りました。同時に思い出されたの は、原作の監修者であり、たびたび一緒に円卓を囲ませていただいたおやまけいこ先生です。そこで作中の料理再現は、先 生と親交があり、当時マンガの愛読者だった中国料理人を中心に依頼しました。第一線で活躍するプロの鉄鍋さばき、指の 動きを映像に収め、その熱量をアニメに描き起こしています。30年の時を経て、日本で多様な中国料理が楽しまれるように なった今、本作が中国料理の奥深い魅力をあらためて伝えるきっかけとなれば嬉しいです。

・樋口直哉（調理科学監修）鉄鍋のジャンの原作にはフランス料理の技法が登場したり、中国料理に日本の食材を取り入れたりと90年代中国料理界の勢 いを感じます。連載当時、調理科学的な記述を取り入れた先見性に驚きますし、それが今もなおこの作品が色褪せない理由 の一つでもあるでしょう。30年を経た今、新しい命が吹き込まれるジャンたちの狂気を感じる熱い料理と、それを裏付ける 冷静な解説台詞が楽しみです。（個人的な推しキャラは大谷日堂です）（文＝リアルサウンド編集部）