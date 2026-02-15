尿酸値の上昇を抑える、予防する食べ物・食生活とは？Medical DOC監修医が解説します。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

尿酸値とは？

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

私たちの体は、エネルギーを使うときに「プリン体」という物質を分解し、「尿酸」という老廃物を作ります 。尿酸は通常、血液によって腎臓に運ばれて、尿として体の外へ排出されます 。ところが、何らかの原因で尿酸が体内で過剰に作られたり、腎臓からの排出がうまくいかなくなったりすると、血液中の尿酸値が上がってしまいます 。この状態を「高尿酸血症」と言います。

高尿酸血症になっても、ほとんどの場合、初めのうちは症状がありません。そのため、健康診断などで初めて指摘される方も多いです。しかし、放っておくと痛風や腎臓病など、色々な病気を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。

尿酸値の上昇を抑える、予防する食べ物・食生活

尿酸値の上昇を抑えるためには、食生活の見直しが重要です。

水分を十分に摂取する

1日に1.5～2リットル以上の水分を摂取することで、尿の生成が促進され、尿酸の排泄を助けます 。特に、水やお茶など糖分を含まない飲料を積極的に摂取しましょう 。

低プリン食を心がける

プリン体の多い食品の摂取を控え、プリン体の少ない食品を積極的に摂りましょう 。

具体的な食品としては、豆腐、納豆、牛乳、ヨーグルト、野菜、海藻、きのこなどが挙げられます。

一方、プリン体を多く含む食品（摂取を控えるべき食品）は、レバー、白子、あんこうの肝酒蒸し、干物、ビールなどが挙げられます。

尿をアルカリ化する食品を摂る

野菜、海藻、きのこなどは、尿をアルカリ性にする働きがあります 。尿がアルカリ性になると、尿酸が尿に溶けやすくなり、排出されやすくなります。

具体的な食品としては、野菜（キャベツ、レタス、ブロッコリーなど）、海藻（わかめ、昆布、ひじきなど）、きのこ（しいたけ、しめじなど）などが挙げられます。

牛乳や乳製品を摂取する

牛乳などに含まれるカゼインやアミノ酸は、尿酸の排出を促進する作用があります 。

低脂肪や無脂肪の牛乳、ヨーグルト、チーズなどがおすすめです。

DASH食や地中海食

DASH食は高血圧の改善や予防を目的とした食事ですが、野菜、果物、ナッツ、低脂肪乳製品、全粒穀類、豆類を多く摂取し、食塩、甘味飲料、肉類の摂取を減らす食事内容となっています。

地中海食は地中海沿岸地域の伝統的な食事スタイルですが、野菜、果物、ナッツ、豆類、全粒穀物を毎日摂取し、魚を週に2回程度摂取する一方で、肉類、甘味、菓子類の摂取を減らす食事内容です。

DASH食や地中海食は、いずれも尿酸値を下げる効果があることが報告されていますので、参考にすると良いでしょう。

「尿酸値が高いと現れる症状」についてよくある質問

ここまで尿酸値が高いと現れる症状について紹介しました。ここでは「尿酸値が高いと現れる症状」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

高尿酸血症の初期症状について教えてください。

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

高尿酸血症の初期には、ほとんど自覚症状がありません 。そのため、健康診断などで初めて指摘されることが多いです 。しかし、高尿酸血症が続くと、痛風発作や尿路結石などを発症する可能性があります 。

編集部まとめ 尿酸値が高い場合には、食事の見直しを！

尿酸値が高い状態が続くと、痛風などの関節の炎症や、尿路結石、腎臓病など、様々な病気を引き起こす可能性があります 。

特に、痛風発作は、激しい関節の痛みを伴い、日常生活に大きな支障をきたすことがあります 。

健康診断などで尿酸値が高いと指摘された場合は、放置せずに、生活習慣の改善や医療機関への受診を検討しましょう 。早期発見・早期治療が重要です。

「尿酸値」の異常で考えられる病気

「尿酸値」から医師が考えられる病気は6個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

内科の病気

高尿酸血症

整形外科の病気

痛風慢性腎臓病メタボリックシンドローム

痛風関節炎

泌尿器科の病気

尿路結石

尿酸値の異常は、さまざまな疾患と関連しています。慢性的に尿酸値が高い状態は、痛風や腎臓病など他の病気を引き起こすリスクになりますし、動脈硬化が進みやすく、心疾患や脳血管障害を引き起こす危険性があります。健康診断などで尿酸値の高値を指摘されたら、早めに医療機関を受診しましょう。

