¶Ã¤¤Î¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤ÇÄã¥«¥í¥ê¡¼¡¢±ÉÍÜ¤â¡ý¡ª¡Ö¤¿¤é¤Î¤ß¤¾¤ì¼Ñ¡×¤È¡ÖÆÚ¤³¤Þ¥Ü¡¼¥ë¡×¡Ú¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡Ä¡ª¡Ý14kg¤ò³ð¤¨¤¿¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ï¸º¤é¤µ¤º¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯Äã»é¼Á¿©¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÂÎ½Å¸º¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡Ä¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ë¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¡Ö¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£»é¿È¤Î¾¯¤Ê¤¤Æù¤äÂçÆ¦À½ÉÊ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¸ú²Ì¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ë¿©¤Ù¤´¤¿¤¨ËþÅÀ¤Ç¡¢¤·¤«¤â±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ª¤«¤º2ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í
▷¥Ï¥ë¤µ¤ó
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼73Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë¡£45ºÐ¤Î¤È¤¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÆâÂ¡»éËÃ·¿ÈîËþ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢É×ÉØ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò³«»Ï¡£Äã»é¼Á¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kanal_recipe ¡Ë¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¡¢°ìÌö¿Íµ¤¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤Ê¤Î¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¡ª ¿©»öÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¿·¾ï¼± ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©Æ²¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Ï1Ç¯¤Ç14kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Ê¤ó¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤â10kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡ª
¢£¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥ë¡¼¥ë
¤ª¤«¤º¤Ï¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡ßÄã»é¼Á¤ÇËþÊ¢¤Ë
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï1¿©20g°Ê¾å¡¢»é¼Á¤Ï1¿©15g°Ê²¼¤¬ÌÜ°Â¡£Æù¤äµû¤Ê¤É¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤ª¤«¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ê¡¢Æù¤Î»é¿È¤äÌý¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¤ä¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¸º¤é¤¹¤È¡¢¶ÚÆùÎÌ¤äÂå¼Õ¤¬Íî¤Á¡¢¤à¤·¤í¤ä¤»¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤ÏÄ«¡¢Ãë¤Ï150g¡¢Ìë¤Ï120g¿©¤Ù¤ÆOK¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËþÊ¢´¶¤âÂç¡£
¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥Ï¥ë¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡¢¼«Ëý¤Î¥ì¥·¥Ô2ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¤¿¤é¤È¸üÍÈ¤²¤Î¤ß¤¾¤ì¼Ñ
¤¿¤é¤ÏÍÈ¤²¤º¤Ë¾Æ¤¤¤Æ¡¢¸¤¯¥ª¥¤¥ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ
¡ãºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡ä¡ö1¿ÍÊ¬251kcal¡¿±öÊ¬3.4g¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á24g¡¢»é¼Á10.3g
¡¦À¸¤À¤é¡¦¡¦¡¦ 2ÀÚ¤ì¡ÊÌó200g¡Ë
¡¦¸üÍÈ¤² ¡¦¡¦¡¦1Ëç¡ÊÌó150g¡Ë
¡¦¤·¤á¤¸¡¦¡¦¡¦ 1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó100g¡Ë
¡¦Âçº¬¤ª¤í¤· ¡¦¡¦¡¦100g
¢£A¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡¨¦¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ¡¦¡¦¡¦¾®¤µ¤¸2/3
¡¡¨¦¥Ý¥ó¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ ¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¡¨¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡Ë¡¦¡¦¡¦ Âç¤µ¤¸1
¡¡¨¦¤·¤ç¤¦¤æ ¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸1/2
¡¡¨¦¿å ¡¦¡¦¡¦1/2¥«¥Ã¥×
±ö¡¡ÊÒ·ªÊ´¡¡¤´¤ÞÌý
¡ãºî¤êÊý¡ä
1¡¥¤·¤á¤¸¤Ï¤Û¤°¤·¡¢¸üÍÈ¤²¤Ï¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤ÇÌý¤È¿å¤±¤ò¿¡¤¤¤Æ°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥¤¿¤é¤Ï¿å¤±¤ò¿¡¤¤¤Æ°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤ÆÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1/2¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
3¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤ò¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¸üÍÈ¤²¡¢¤¿¤é¤òÆþ¤ì¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤ÇÎ¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¯¡£Âçº¬¤ª¤í¤·¤Î½Á¤ò·Ú¤¯¤¤Ã¤Æ²Ã¤¨¡¢¤·¤á¤¸¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¡¢3¡Á4Ê¬¼Ñ¤ë¡£
¡Ú¤ä¤»¥³¥Ä¡Û
¸üÍÈ¤²¤Ï¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ÇÌý¤ò¿¡¤¤¤Æ»é¼ÁÎÌ¤ò¥À¥¦¥ó
¢£ÆÚ¤³¤Þ¥Ü¡¼¥ë¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤³¤¦¤Ð¤·¾Æ¤
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤Æ±ÉÍÜ¤È¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤ò¥×¥é¥¹
¡ãºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡ä¡ö1¿ÍÊ¬220kcal¡¿±öÊ¬1.1g¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á20.5g¡¢»é¼Á9.8g
¡¦ÆÚ¤â¤âÇöÀÚ¤êÆù¡¦¡¦¡¦ 200g
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ ¡¦¡¦¡¦1¸Ä¡ÊÌó200g¡Ë
¢£A
¡¡¨¦¼ò¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¦¡¦¡¦ ³Æ¾®¤µ¤¸1/2
¡¡¨¦±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦ ¡¦¡¦¡¦³Æ¾¯¡¹
¢£B¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡¨¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡¦¡¦¡¦¾®¤µ¤¸1/2
¡¡¨¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó ¡¦¡¦¡¦³Æ¾®¤µ¤¸1
ÊÒ·ªÊ´
¡ãºî¤êÊý¡ä
1¡¥¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢·Ô¤ÏÈé¤ò¸ü¤á¤Ë¤à¤¤¤Æ°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£¸ý·ÂÌó18cm¤ÎÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ600W¤Ç2Ê¬¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¡¢¿å¤±¤ò¤¤ë¡£
2¡¥ÆÚÆù¤ËA¤ò¤â¤ß¹þ¤ß¡¢ÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1/2¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ8ÅùÊ¬¤·¡¢¤®¤å¤Ã¤È°®¤Ã¤Æ´Ý¤á¤ë¡£
3¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë2¤òÆþ¤ì¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢Ìó5Ê¬¾Æ¤¯¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¼å²Ð¤Ç3¡Á4Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£1¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤È¾Æ¤¡¢B¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢Ìó3Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
Êª²Á¹â¤Îº£¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ì¥·¥Ô¤Ë¤â¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯°Â¤¯¡×¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µû¤ÏÆù¤è¤ê¹â¤¯¤Æ¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¸üÍÈ¤²¤Ê¤É¤ÎÂçÆ¦À½ÉÊ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¡¢·Ô¤Þ¤Ç´Ý¤´¤ÈÄ´Íý¤¹¤ì¤Ð¥à¥À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¥Ï¥ë¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°¤Éô¤Þ¤æ¤³¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿UTUWA
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹